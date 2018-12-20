МВФ опубликовал текст меморандума с Украиной. Новости политики — Деловая столица

Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы

МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной

Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которой должна придерживаться Украина, а также конкретные шаги для прохождения просмотров и получения очередных траншей, передает «ДС» со ссылкой на Министерство финансов.

Документ также содержит направления работы в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении госпредприятиями и бизнес-климатом, а также 8 структурных маяков.

«Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка Украины. Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международный валютный фонд спрогнозировал значительный рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет.

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