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МВФ недоволен темпами роста экономики Украины

Экономика Украины01 Мар 2018
МВФ недоволен темпами роста экономики Украины
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  • МВФ недоволен темпами роста экономики Украины  ЛІГА.net

  • В МВФ рассказали, что ждет экономику Украины  Обозреватель
  • МВФ прогнозирует рост экономики Украины на 3-3,5% в 2018 году  Минфин

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