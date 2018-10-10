МВФ не заметил антироссийских санкций

Страна не войдет в пятерку мировых экономик даже с шестой попытки







Международный валютный фонд избежал темы санкций против РФ в своем обзоре. Фото Reuters





МВФ прогнозирует сокращение доли России в мировой экономике в ближайшие шесть лет. В таких обстоятельствах рассчитывать на вхождение РФ в пятерку крупнейших экономик по указу президента Владимира Путина уже не приходится. Но есть в последнем обзоре МВФ для России и позитив. Эксперты фонда предсказывают нам ускорение экономического роста на десятые доли процента при отсутствии новых антироссийских санкций.





Напряженность в торговой политике и введение импортных пошлин наносят урон торговле, в то время как развивающиеся рынки сталкиваются с ужесточением финансовых условий и оттоком капитала. Таков вывод МВФ, представленный в очередном квартальном обзоре мировой экономики World Economic Outlook. Согласно обновленному прогнозу, рост общемирового ВВП в 2018 и 2019 годах достигнет 3,7%, а не 3,9%, как ожидалось ранее. Такое снижение в первую очередь связано с такими факторами, как введение США и Китаем взаимных импортных пошлин, ослабление показателей стран еврозоны, Японии и Британии, а также повышение процентных ставок, которое оказывает давление на ряд развивающихся экономик, в частности на Аргентину, Бразилию, Турцию и ЮАР, провоцируя отток капитала.





Кроме того, в фонде полагают, что влияние торговой войны США и Китая в большей степени будет ощущаться в 2019 году. Очевидно, именно поэтому организация скорректировала и свои ожидания по росту ВВП обеих стран, участвующих в «войне пошлин». Так, прогноз роста экономики США на следующий год МВФ понизил до 2,5% с прежних 2,7%, прогноз роста ВВП Китая – до 6,2 с 6,4%. Ожидания по росту экономики на этот год остались без изменений – 2,9 и 6,6% соответственно.





Дальнейшая эскалация торговых войн будет стоить мировой экономике около 0,8% роста уже к 2020 году, предупреждают аналитики.





В то же время Россия как раз вошла в список стран, чей прогноз по росту ВВП организация улучшила. Причина – рост цен на нефть, отмечают в МВФ. Заметим, сам фонд при этом прогнозирует дальнейшее снижение цен на черное золото. «Ожидается, что глобальное предложение нефти будет постепенно увеличиваться на прогнозном горизонте, понижая тем самым цены на нефть до 68,76 долл. за баррель в 2019 году, а также до примерно 60 долл. за баррель в 2023 году», – следует из доклада. Напомним, Минэкономразвития РФ в базовый сценарий закладывает постепенное снижение цен на нефть марки Urals до 63,4 долл. за баррель в среднем за 2019 год, 59,7 долл. за баррель в 2020 году и 57,9 долл. за баррель в 2021 году.





Что же касается экономического роста в России, то в МВФ ожидают, что экономика страны вырастет в следующем году на 1,8%. Заметим, прежняя оценка фонда составляла 1,5% роста. МВФ также ожидает некоторого ускорения инфляции в России. Ранее экономисты полагали, что годовая инфляция в стране на конец текущего года составит 3,5%, теперь – 3,6%. Уже в следующем году рост цен ускорится и составит 5,1%. «Инфляция возрастет до 5,1%, за счет поддержки со стороны восстановления внутреннего спроса, более высоких цен на топливо и влияния снижения курса национальной валюты», – перечисляют экономисты. К слову, это практически перекликается с прогнозом Центробанка, который ожидает в следующем году инфляцию на уровне 5–5,5% вместо прежних 4–4,5%. Заметим, непродовольственная инфляция в РФ уже ускоряется (см. «НГ» от 08.10.18).





Кроме того, МВФ прогнозирует сокращение доли России в мировой экономике в ближайшие шесть лет, обращает внимание директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Доля РФ в мировой экономике снизится с 3,09% в 2018 году до 2,8% в 2023 году, пишет он в своем Telegtam-канале MMI. Несмотря на все заявления российских чиновников, по версии МВФ, РФ так и не войдет в топ-5 экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). А к 2023 году ее по этому показателю «подвинет» Индонезия, и Россия тем самым займет седьмое место в этом списке, комментирует Тремасов данные МВФ. «Номинальный объем ВВП РФ к 2023 году будет составлять всего лишь 1,8 трлн долл. (в 2013 году было 2,3 трлн долл.), или 1,67% от объема мирового ВВП. В этом рейтинге мы опустимся с 11-го на 12-е место, пропустив вперед Корею», – отмечает аналитик.





Напомним, президент Путин еще в марте этого года поручил правительству и ЦБ обеспечить вхождение экономики России в пятерку крупнейших в мире при расчете ВВП по ППС. СМИ при этом напоминают, что президент обозначает эту задачу уже в шестой раз. Впервые такое обещание прозвучало аж в 2007 году, согласно ему РФ в пятерку крупнейших экономик мира должна была войти еще в 2017 году.





Помимо этого МВФ ожидает нейтрализации денежно-кредитной политики ЦБ в ближайшие годы, но сетует на недавнее смягчение бюджетного правила. «Смягчение бюджетного правила может ослабить достигнутое с трудом доверие к макроэкономической политике властей», – указывают в фонде. В целом же МВФ отмечает «значительный прогресс в обеспечении финансовой стабильности в России».





Что удивительно, МВФ, отмечая «прогресс в обеспечении финансовой стабильности» и улучшая ожидания по росту ВВП России, фактически ничего не говорит о санкционном давлении и о его влиянии на экономику страны. «Между тем мы находимся на пороге возможного запрета на операции с долларом для российских госбанков, что может перевернуть всю финансовую систему. Также почему-то не учитывается долгосрочный аспект влияния технологических санкций в виде запрета на импорт некоторых технологий, риски от этого запрета накапливаются и приводят к технологическому отставанию, которое через 2–3 года может стать непреодолимым, и тогда ни о каком росте ВВП более чем на 1% в год не будет и речи», – обращает внимание управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.





«Здесь одно из двух: либо МВФ хорошо осведомлен, что еще более жестких санкций ждать не надо, либо учел, что предыдущий их прогноз по России был занижен», – считает шеф-аналитик компании TeleTrade Петр Пушкарев.





Прогноз МВФ по российской экономике действительно выглядит чересчур оптимистично, соглашается аналитик компании «Финам» Сергей Дроздов. «Эксперты фонда в своем обзоре взяли за основу высокие цены на нефть и совсем не обратили внимания на ряд факторов, связанных с девальвацией рубля, способных негативным образом повлиять на динамику отечественного ВВП», – говорит он.





«МВФ в своем прогнозе оставляет за скобками не только тему санкций, которые являются ключевым риском дальнейшего развития, но и в целом тему внешних и внутренних шоков, таких как возможное снижение цены нефти, девальвация национальной валюты, банковский кризис, проблема передачи власти в автократической политической системе», – перечисляет Жарский. По мнению эксперта, прогноз МВФ базируется на линейной экстраполяции прошлых данных. «А это работает, только когда нет кризисов, когда нет нелинейных тенденций», – подчеркивает он.





МВФ – это специфический орган в современной финансовой системе, основная задача которого – выполнять функцию арбитра, напоминает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. «И если страна в экономическом и финансовом смысле ведет себя «правильно», то есть в соответствии с рекомендациями МВФ, она получает положительные отзывы. Последние действия российских властей идеально соответствуют пожеланиям МВФ. Пенсионной реформе, бюджетному правилу (покупке валюты на сверхдоходы от продажи нефти), повышению НДС подчиненные Кристин Лагард дали высокую оценку. Так что, имея формальный повод в виде роста цен на нефть, эффект от которых, кстати, нивелируется бюджетным правилом, они похвалили российские власти, повысив прогнозы по экономическому росту», – указывает эксперт, подчеркивая, что к оценке МВФ стоит относиться как к отчету о соответствии принятым стандартам экономической и финансовой политики.







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