МВФ — не партнер Украины, из-за фонда была полностью убита экономика страны

Российские и украинские СМИ распространили заявление политика Вадима Рабиновича, что МВФ не может являться партнером Украины, а переговоры с фондом “не имеют отношения к обороне, они имеют отношение к убийству экономики Украины”. Это один из фейковых нарративов, которые распространяются об отношениях Украины и МВФ. Основная цель Международного валютного фонда — не допустить расширения экономического кризиса. Комплексная программа реформ в Украине, поддерживаемая кредитами МВФ, направлена на восстановление макроэкономической стабильности, содействие устойчивому росту и укрепление экономического управления и прозрачности.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в интервью телеканалу “112 Украина” также добавил, что “МВФ — не партнер Украины, он ее “финансовый доктор”, который “лечит страну 4,5 года”. “В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит, доктор — шарлатан”, — сказал Рабинович.

Для поддержания стабильности и предотвращения кризисов в международной валютно-финансовой системе МВФ наблюдает за экономической политикой стран и экономическими и финансовыми изменениями в странах, регионах и мире с помощью официальной системы, известной как надзор. МВФ дает рекомендации 188 государствам-членам, поощряет меры политики, содействующие экономической стабильности, уменьшающие уязвимость по отношению к экономическим и финансовым кризисам и повышающие уровень жизни.

Украина подписала меморандум с МВФ 27 февраля 2015 года, без средств МВФ Украина не смогла бы рассчитаться с внешними долгами и стабилизировать обменный курс, как отмечают эксперты. Программа реформ направлена на восстановление макроэкономической стабильности, содействие устойчивому росту и укрепление экономического управления и прозрачности. Если в 2015 году рост ВВП составлял минус 9,8%, то в 2019 эта цифра с позитивным показателем 2,7%,

Vox Ukraine отмечает, что если бы Украина вообще не сотрудничала с Фондом, скорее всего уровень ее экономического развития сейчас был бы ниже, так как МВФ предоставляет не только кредиты, но и техническую помощь — в частности, в разработке нормативных актов.

Две последние программы сотрудничества с МВФ были подписаны для преодоления последствий масштабного экономического кризиса, который разворачивался в 2014-15 годах из-за значительного спада производства, сокращения объемов торговли и потери части территории в результате российской агрессии.

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