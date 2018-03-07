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МВФ назвал сроки пересмотра программы финансирования Украины

Курс валют07 Мар 2018
МВФ назвал сроки пересмотра программы финансирования Украины
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  • МВФ назвал сроки пересмотра программы финансирования Украины  Деньги

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