МВФ и США: Украина лавирует между двух огней

Почему США советует слушаться МВФ.

Возможно, руководство США просто боится за свои 2 млрд. долл. Во времена Барака Обамы руководство США представило правительству Украины госгарантии на $2 млрд. (обещали на $4 млрд.). Под эти гарантии правительство Украины выпустило еврооблигации, но уже в 2019 году нужно будет погашать облигации на 1 млрд. долл. Если Украина их не погасит, то США будет вынуждена заплатить за Украину. Хотя для США $2 млрд – это мелочь, но сам факт, что они дали госгарантию, за которую голосовал Конгресс США и ошиблись – это потеря имиджа. Явно руководство США этого не хочет, а хочет, чтобы Украина сама погасила эти гособлигации. Но помогут ли советы МВФ Украине погасить эти гособлигации и другие внешние долги, которые, начиная с 2019 года, будут только нарастать, большой вопрос.

Когда в 2014 году МВФ давал кредит Украине, они прогнозировали, что благодаря их кредиту и их советам, украинская экономика сделает такой большой рывок, что все будут восхищаться мудрыми рекомендациям МВФ. И потому, давая новые кредиты в 2015 и последующие годы МВФ все время надеялось, а разного рода эксперты заявляли, что как только МВФ даст очередной кредит, то сразу в Украине произойдет экономическое чудо, а зарубежные инвесторы просто «выбьют дверь», поскольку так будет хотеть инвестировать деньги в Украину.

Согласно прогнозам МВФ, на конец 2017 года золотовалютные резервы Украины должны быть около $35 млрд. При этом большую часть этих золотовалютных резервов предполагалось заполучить за счет притока частных зарубежных инвестиций в Украину, которые должны бы быть на уровне $5-7 млрд. ежегодно. Но на практике оказалось все наоборот, на текущий момент золотовалютные резервы Украины всего 18 млрд. долл. Приток инвестиций с трудом набирает один миллиард за год, в то время как Украина ежегодно должна платить $4-5 млрд процентов и дивидендов зарубежным инвесторам.

В этой ситуации об МВФ можно сказать одно: «МВФ дал деньги и надеялся, что от этого в Украине произойдет экономический рост, но в действительности он ошибся». И во многом тут виноваты и рекомендации МВФ, и наша власть., которая эти рекомендации выполняла и плохо, и безалаберно.

Беда МВФ в том, что, когда он дает рекомендации, совершенно не учитываются реальное состояние экономики страны, которой они дают деньги. В результате, как правило, их рекомендации проваливаются.

МВФ рекомендовал Украине девальвировать национальную валюту на 10%, чтобы стимулировать экспорт. При этом МВФ не обратил внимание, что Украина не только экспортно ориентирована и импорто зависима, прежде всего, от энергетических ресурсов. В результате, экспорт не только не вырос, а и упал, но самое ужасное, что вместо 10% гривна девальвировала в 3 раза. Но это был явный просчет МВФ, который просто не обращал внимание на громадный валютный рынок наличной валюты, где, как только курс гривны растет больше 5%, начинается паника и обвали гривны. Вот именно так и получилось.

МВФ рекомендовал «очистить банковскую систему от банков с «токсичными активами» для того, чтобы бизнес мог получать дешевые кредиты. В результате бизнес потерял около 700 млрд. грн за счет закрытия банков и если до очистки банковской системы количество проблемных кредитов было 15%, то теперь уже 55%. Кредитования бизнеса вообще в Украине прекратилось.

МВФ рекомендовал поднять тарифы на газ для населения, потому что он возмущался, что из госбюджета на дотации газа уходит около 30-40 млрд. грн ежегодно. Теперь правительство Украины на дотации газа через систему субсидий ЖКХ из госбюджета тратит 70 млрд грн, и при этом уже накопились долги по субсидиям ЖКХ за прошлый период на сумму 25 млрд. грн. Долги населения за услуги ЖКХ уже почти 40 млрд. долл. (в 2013 году они были меньше одного миллиарда). Коррупция в сфере закупки и поставки газа для населения только выросла, а сотрудники НАК Нафтогаз открыто выписывают милионные премии.

Можно еще долго перечислять все провальные реформы нашей власти по рекомендациям МВФ. Экономика Украины сейчас находится в тяжелом состоянии во многом потому, что украинская власть очень полюбила кредиты и советы МВФ. А теперь уже и руководство США начало опасаться, что руководство Украины не сможет рассчитаться по долгам. Все надеются на чудо и на то, что Украина раз и навсегда распрощается с МВФ и его бессмысленными советами. Может, тогда действительно, в Украине настанет экономическое чудо.

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