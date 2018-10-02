МВФ и спекуляции: какого курса доллара ждать украинцам в октябре

Сегодня, 15:20

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Ряд факторов окажут давление на гривню, но украинская валюта также ощутит поддержку



Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня»

Курс продажи безналичного доллара США в Украине в сентябре понизился на 0,2% до 28,33 грн., наличного – на 0,1% до 28,23 грн. И хотя в НБУ заявили о стабилизации ситуации на валютном рынке, на гривню давили спекуляции вокруг визита МВФ. Такое мнение выразили эксперты информационного-аналитического центра ГК Forex Club.

В октябре же, по словам специалистов, ожидания решения по траншу МВФ будут сдерживать девальвацию гривни. Позитивное решение по выделению кредитных средств снимет спекулятивное давление на национальную валюту, уверен старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.





«Необходимо поднять цены на газ и принять согласованный с МВФ госбюджет на 2019 год. После принятия бюджета, достаточно оптимистичным выглядит переход в 2019 году на новую программу сотрудничества с МВФ, которая может снять спекулятивные риски на весь выборный год», – отмечает Шевчишин.





Курс доллара в октябре, по прогнозам аналитиков, будет колебаться в диапазоне 28–29 грн. Средний курс продажи наличного евро в октябре может колебаться в диапазоне 31,5–34 грн.

Поддержку гривне, по словам Шевчишина, окажут:

интервенции НБУ;

высокая учетная ставка;

активизация по абсорбированию гривневой ликвидности через инструменты долгового рынка.

Негативно на гривне отразятся:

закупка энергоресурсов для отопительного периода;

повышение цен на газ и нефть;

растущий спрос на валюту со стороны населения.

«Риски для гривни связанны и с глобальными тенденциями – укреплением доллара США против мировых валют на фоне жесткой политики ФРС и ожиданиями повышения учетной ставки в декабре. Это влечет за собой отток капитала с развивающихся рынков, а также давит на валюты развитых стран. В результате девальвации локальных валют украинский экспорт станет неконкурентным, и гривня будет ослабевать», – прогнозирует эксперт.





Он добавил, что торговая война между США и Китаем привела к торможению глобальной торговой активности и падению цен на сырье (кроме нефти), в связи с чем снижаются валютные поступления от украинских экспортеров и увеличивается дисбаланс рынка.

Напомним, в первую неделю октября эксперты ожидают роста курса доллара к гривне.

Ранее Министерство финансов Украины дало прогноз курса доллара на три года:

При этом НБУ отказался «подтягивать» курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

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