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МВФ: Четвертый пересмотр программы с Украиной возможен к маю

Экономика Украины07 Мар 2018
МВФ: Четвертый пересмотр программы с Украиной возможен к маю
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  • МВФ: Четвертый пересмотр программы с Украиной возможен к маю  ЛІГА.net

  • Глава МВФ в Украине: Рост экономики в 3,5% недостаточен для реального повышения качества жизни украинцев  Електроннi Вiстi

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