Музей истории запорожского казачества сделают с стеклянной крышей

На Хортице продолжают реставрировать Музей истории запорожского казачества. Запорожцы смогут пройтись по его стеклянной крыше.

Об этом сообщил глава области Александр Старух в своём телеграмм-канале.

Строители забетонировали здание в два слоя и сделали гидроизоляцию. В ближайшее время смонтируют финальный шар настила для смотровой площадки.

А внутренний дворик музея накроют стеклянной крышей. Это получится дополнительный выставочный зал. Ремонтные работы планируют закончить до Дня Независимости.

Ранее Казацкий круг уже отреставрировали и открыли для посетителей.

Обустройство Кургана Единства планируют закончить до 23 августа, Дня флага. Его торжественно поднимут на самой высокой точке Хортицы. Ранее Елена Зеленская посетила Хортицу. Первая леди предложила несколько идей по безбарьерности острова и теперь получила возможность посмотреть, как проходить реконструкция острова и его знаковых объектов.

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