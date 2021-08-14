Мурал в Токмаке откроют на тему фейковых новостей

В рамках проекта ARTIFAKE в Токмаке откроют мурал, который привлекает внимания к важности критического мышления.

Об этом сообщает организатор торжественного открытия памятки Internews Ukraine.

Мурал авторства Максима Кильдерова “ІнфоSHUM” продолжит серию арт-объектов ARTIFAKE в городах Востока и Юга Украины.

Они должны привлечь внимание украинцев к важности борьбы с информацией и развитии критического мышления.

Подобный мурал открыли уже в городе Каховке Херсонской области и в Бахмуте Донецкой области. Также открытие состоится в Торецке и Лисичанске. Всего в рамках инициативы планируют открыть девять муралов в Украине, Польше и Армении.

Открытие мурала в Токмаке состоится 17 августа в 10:00 на улице Владимирской, 19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и станьте частью событий нашего города: https://t.me/informzp1