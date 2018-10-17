Можно ли отказаться от доллара США?

Можно ли отказаться от доллара США?

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Сейчас модно говорить о том, что в мире происходит дедолларизация. При этом часто те, кто об этом говорит, даже не понимают, о чем они говорят. Все дело в том, что многим политикам и «экспертам» сложно понять, что такое мировая экономика, и какую роль в ней играет доллар США.

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Для того чтобы разобраться, насколько реально отказаться от доллара США, нужно понимать какое место занимает доллар в мировой экономике. Начнем с простого. В мире существует безналичный и наличный доллар США. Безналичный доллар США обращается на территории США, как безналичная гривна на территории Украины, а безналичный евро на территории Еврозоны. Для операций с безналичным долларом нужны американские банки, без них безналичный доллар США не может обращаться. Даже когда украинская компания покупает тапочки в Китае и платит за это долларами, через систему корсчетов банков Украины, Китая, США безналичная валюта переводится с одного расчетного счета на другой, но, в конечном итоге, остается на территории США, потому что она безналичная. Наличная валюта, это другое дело. Действительно, сейчас наличных долларов США больше за пределами США, чем в США. По некоторым данным около 70 млрд наличных долларов находится на территории Украины. Очень много наличной валюты и в других развивающихся странах мира. Ее часто использует население Украины и других стран, как средство накопления сбережений и средство расчетов по неофициальным операциям. Поэтому доллары США можно ругать, вот только сложно без них обходиться.

Доллары США имеют три свойства, которых не имеют вообще, или имеют в урезанном виде другие валюты мира.

США это крупнейший импортер в мире. При этом США имеют возможность закупать товары за рубежом за счет эмиссии долларов США. Это упрощает процесс закупки товаров и очень помогает экономике США, хотя это и ведет к росту госдолга США, который уже настолько велик, что теперь пугает даже власти США. Но проблема в том, что, например, если китайский юань захочет заменить доллар США в мировой экономике, то Китаю из мирового экспортера нужно будет стать мировым импортером, а это уже пугает руководство Китая. Противоречие.

США – это центр мирового финансового рынка. Самый большой фондовый рынок это США, и там расчеты ведутся в долларах США. Самая большая банковская система это США и там, опять же, расчеты ведутся в долларах США. Можно, конечно, выйти на мировой рынок и предложить купить гособлигации Украины в гривне. И даже покупатели найдутся, и сейчас находятся, но эти покупки измеряются миллионами гривен, и срок обращения этих ценных бумаг до пяти лет. А США может за минуту разместить свои гособлигации на сотни миллиардов долларов и на срок 30 лет. Мощь и размах финансового рынка США давит на рынок ЕС, Китая и других стран мира.

И самое главное свойство долларов США. Так как доллары США разошлись уже по всему миру, и счета в долларах имеет большая часть юридических лиц в мире, а наличные доллары очень любят физлица, то ФРС, хотя и может с помощью монетарных методов влиять на курс доллара США, но очень ограничено. В отличие от Китая ФРС не может в ручном режиме формировать курс доллара в мире. Курс доллара уже не подвластен даже ФРС, и это действительно нравится многим участникам мирового рынка. А вот китайский юань, или украинская гривна, или даже русский рубль очень сильно зависят от «ручного управления» и иметь дело с такой валютой опасно.

На текущий момент в мире два лидера – это доллар США и евро. Сам евро создавался как альтернатива доллару, и, хотя доля евро в международных расчетах и выросла, но в 2,5 раза уступает по объемам доллару. До кризиса 2008 года казалось, что доля евро в международных расчетах может одолеть доллар, но кризис 2008 года опять усилил позиции доллара, а евро их потерял.

Формально можно перейти от расчетов в долларах США на расчеты в евро, но это никак не навредит экономике США, а только создаст проблемы для тех стран, которые откажутся от долларов. Так как в этом случае для покупки тех же смартфонов в Китае нужно будет сначала поменять евро на доллары США, а уже потом покупать смартфоны. За это все придется платить дополнительные комиссии. Кроме того, хорошо, когда есть альтернатива выбора между долларом и евро, хуже, когда все замыкается на одной валюте, в этом случае монополизация только вредит.

А если перейти на расчеты в гривне, рублях или турецких лирах? Это просто несерьезно. На текущий момент даже расчеты в английских фунтах стерлингах в мировой экономике меньше 5%. Многим участникам мировой экономики просто невыгодно вести расчеты в английских фунтах, а вести расчеты за зерно или покупку «Мерседесов» в гривне или рублях, это явно фантазия. Продавцы хотят получать настоящую валюту, которую можно легко поменять, при необходимости захеджировать, инвестировать на самом крупном финансовом рынке мира, и при этом точно знать, что курс этой валюты не «рисуют в угоду местным политикам». А для этого пока подходит только доллар США и евро, другие валюты, даже такие как юань или рубль, не подходят.

Многие просто не понимают, что ругать девальвацию гривны или рубля по отношению к доллару США или евро — это просто смешно. Тут вина не доллара или евро, а национальной валюты. Если даже перейти на расчеты в евро, это не значит, что девальвация национальной валюты будет меньше. Отказ от доллара США не спасет от девальвации национальные валюты. Тут причина другая. Девальвация национальной валюты — это ошибки и просчеты собственной финансовой политики центробанка любой страны. Ругать доллар США за обвал гривны или рубля, это то же самое, что кричать «не виноватая я, он сам пришел».

Александр Охрименко

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