Может ли Украина повлиять на мировую логистику?

Готова ли мировая логистическая отрасль к тому, чтобы Украина могла на нее влиять в глобальном смысле? Здесь мы должны учитывать два фактора: текущий уровень сбоев в отрасли сейчас и ее подверженность сбоям в будущем. Но уже сейчас очевидно, что глобальная логистика готова к сбоям.

Два события уровня «черных лебедей» свидетельствуют о том, что отрасль готова к серьезным переменам:

• Один единственный застрявший контейнеровоз в Суэцком канале подрывает экономику во всем мире.

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• Пандемия COVID высвечивает все возможные бреши в глобальной цепочке поставок.

Как я недавно узнал от Эммы Аракелян, блестящей бизнес-леди, с которой я имел удовольствие встретиться на недавней онлайн-встрече Horasis, есть отрицательные и положительные «черные лебеди». Да-да, положительные. Никогда не забывайте, что каждый кризис — это возможность научиться и сломать «старую систему».

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Украина с ее огромной инфраструктурой автомобильных и железных дорог, а также речных, морских и аэропортов в центре Европы находится в идеальном положении для преобразования мировой логистики и логистических цепочек. Не секрет, что в Украине есть много заброшенных и неиспользуемых инфраструктурных объектов (например, несколько неэксплуатируемых аэродромов в Киевской области), а также объектов и территорий, которые в разной степени сложности можно перепланировать под современные стандарты.

Создание гибких производственных центров в индустриальных парках в непосредственной близости от новых логистических центров обойдется в 3-5 раз дешевле в Украине, чем в США или Европе. Операционная эффективность будет выше, а затраты ниже и все благодаря новым фундаментальным технологиям – искусственному интеллекту, блокчейну, дополненной реальности, роботизации и автоматизации. Правильно спланированная общенациональная сеть для соединения отраслей и регионов еще больше повысит эффективность всей системы.

У Украины есть реальный шанс стать интеллектуальным логистическим центром в течение следующих 10 лет, что вызовет экономический бум в стране. Но для Украины это больше, чем возможность. Это шанс для перспективных компаний и инвесторов со всего мира создать Global Logistics 2.0.

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