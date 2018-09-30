Может ли морская блокада навредить России?

США при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы не допустить её контроля над поставками нефти и газа на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая на организованном Альянсом потребителей энергии промышленном мероприятии в Питтсбурге, сообщает сообщает Washington Examiner.

«У США с нашим флотом есть способность следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, заблокировать их, чтобы убедиться, что российские энергоносители не выходит на рынок», – заявил Зинке.

По словам министра, российская экономика зависит от экспорта нефти и газа. «Россия использует один и тот же подход, – сообщил Зинке, – я считаю, что причина, по которой россияне находятся на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят поставлять туда энергоресурсы так же, как и в Восточную Европу».

Зинке отметил, что есть и второй способ блокировать экспорт энергоносителей России на Ближний Восток. «Есть два пути. Есть военный вариант, которого я бы предпочёл избежать. И есть экономический вариант, – сообщил министр. По его словам, мирный вариант мер заключается в давлении и вытеснении энергоресурсов РФ с рынка. «Мы можем это сделать, потому что США — крупнейший производитель нефти и газа», – сказал Зинке.

О том, действительно ли США готовы ввести морскую блокаду России, АиФ.ru рассказал политолог Алексей Мартынов.

«Ближний Восток не нуждается в российской нефти и газе, он сам является крупнейшим добытчиком углеводородов. Поэтому заявление военного министра – это очередная глупость. Не понятно, что США подразумевает под морской блокадой – заблокировать транспортные пути Средиземного моря и вход в Красное море и Персидский залив? У них такой возможности нет», – считает Мартынов.

По словам политолога, подобные заявления исходят из подсознательного желания США развязать мировую войну. «Эта глупая, бессмысленная риторика антироссийского плана говорит том, что англосаксы подсознательно, не давая себе отчёт, критически желают войны. Когда мир приходит в подобное состояние глубочайшего экономического, политического, социокультурного кризиса, в которое его приводят подобные люди и страны, один из выходов – огромная война. Так было перед Первой мировой войной, так было перед Второй мировой. Но третьей мировой войны быть не может, потому что существует ядерный паритет. В случае если это случится, половины мира больше не будет. Особенно это касается густонаселённых и развитых территорий. Когда у США включается мозг, и они понимают, что войны быть не может, они вспоминают про свои санкционные упражнения», – говорит политолог о словах Зинке про экономический способ давления на Россию.

Политолог говорит, что подобное агрессивное поведение США, пока только экономически, демонстрируется для достижения двух целей. «Первое экспертное мнение, самое распространённое, заключается в том, что задача США – сформировать некую переговорную позицию, т.е. все мировые центры, и Россия, и Китай, и Европа должны садиться за один стол с США и договариваться, что будет дальше происходить в мире. Вторая версия заключается в том, что подобным образом Трамп, бизнесмен в роли президента, ведёт дела как глобальный предприниматель с целью получить максимально быстро прибыль, но с использованием уже таких инструментов как американское государство, американская экономика и американская военная мощь и т.д. И первое, и второе вполне соответствует действительности, и друг другу не противоречит», – отмечает Мартынов.



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