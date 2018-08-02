«Может дорого обойтись мировой экономике»: как американские сенаторы планируют расширять антироссийские санкции

В конгресс США внесён законопроект о новых санкциях против России. По словам соавтора документа, сенатора Линдси Грэма, предлагаемые меры являются «самыми жёсткими из тех, которые когда-либо вводились». Так, законодатели намерены существенно расширить список граждан и компаний, против которых действуют ограничения, а также запретить американцам закупать российский уран и инвестировать в энергетику. Однако самый спорный пункт — запрет на любые операции с облигациями российского государственного долга. Против этой идеи ранее выступал министр финансов США Стивен Мнучин. Эксперты отмечают, что принятие такого закона негативно отразится на всей мировой экономике и самих Соединённых Штатах.

В конгресс США поступил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Один из соавторов документа, сенатор Республиканской партии Линдси Грэм, заявил, что существующие санкции неэффективны, тогда как предложенные в законопроекте ограничения являются «самыми жёсткими из тех, которые когда-либо вводились».

«Действующий санкционный режим не повлиял на решимость России вмешаться в промежуточные выборы, которые состоятся в 2018 году. Наша цель — изменить статус-кво и вводить сокрушительные санкции, а также иные меры в отношении возглавляемой Путиным России до тех пор, пока он не перестанет вмешиваться в избирательный процесс в США и подвергать кибератакам американскую инфраструктуру, пока не откажется от российского присутствия на Украине и усилий по созданию хаоса в Сирии» — сказано на сайте.

Предлагаемые сенаторами меры касаются разных сфер. Так, под удар попадут политики, чиновники, предприниматели и прочие лица, которые, по мнению парламентариев, способствуют «незаконной и коррумпированной» деятельности Владимира Путина. Причём санкции могут коснуться также членов их семей. Предполагаются также введение ограничений на ввоз урана из России в США, запрет на участие американцев в нефтяных проектах в РФ и на инвестиции в энергетические проекты компаний, связанных с Москвой.

Помимо этих санкций, конгрессмены хотят снизить зависимость некоторых стран НАТО от российского вооружения, упростив процедуру закупки и доставки в эти государства своего вооружения.

Несколько пунктов касаются «противодействия» России в киберпространстве. Так, предполагается создание управления по вопросам киберпространства и цифровой экономики при Госдепартаменте, возрождение должности координатора по вопросам санкций в Госдепартаменте, а также усиление мер по борьбе с «дезинформацией и гибридными угрозами», якобы исходящими со стороны России. Сенаторы предлагают вводить «секторальные санкции» в отношении любого лица в России, способного «оказать поддержку или содействие злонамеренным кибердействиям».

«Предусмотренные в данном законопроекте санкции и другие меры — самые болезненные из тех, что когда-либо вводились. Это непосредственный результат последовательного стремления Путина ослаблять американскую демократию», — сказал Линдси Грэм.

Соавторами инициативы выступили также Роберт Менендес (демократ), Джон Маккейн (республиканец), Кори Гарднер (республиканец), Бен Кардин (демократ), Джин Шахин (демократ).

Сенатор от республиканской партии США Джон Маккейн

Reuters

«Санкционный зуд»

Предлагаемые санкции могут нанести удар по самим американцам и мировой экономике в целом, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Такой законопроект может пройти ввиду того, что нынешний состав конгресса относится к санкциям либо положительно, либо считает, что почему бы и нет. Думаю, что данному проекту будет дана оценка со стороны Минфина (США. — RT) — любые попытки ограничить, например, торговлю суверенного долга могут дорого обойтись мировой экономике и ударить по американцам тоже», — заявил он.

«Санкционный зуд в нынешнем составе конгресса присутствует, никуда он не делся», — добавил эксперт.

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В четверг, 2 августа, американские сенаторы внесли в конгресс США законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Документ, в…

Всё антироссийское в США сейчас хорошо продаётся в политической сфере, отметил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. В разговоре с RT он сказал, что в США «не существует органа, который находится над конгрессменами» и мог бы запретить расширение антироссийских санкций.

«Основная тема, на которой строится антироссийский консенсус, это так называемое вмешательство России в выборы в 2016 году. Учитывая, что антироссийский консенсус во многом базируется на внутриамериканских делах и отношении к президенту Трампу, санкции показывают внутреннюю нестабильность в самих США и в Евросоюзе. Нам не остаётся ничего другого, кроме как идти тем путём, которым мы идём, понимая, что санкции — это надолго, но не мы их начали», — сказал эксперт.

При этом Бышок подчеркнул, что из-за отсутствия властной вертикали в США глава государства не может определять всю политику. Поэтому «хорошие уважительные отношения» президентов Трампа и Путина не могут повлиять на принятие закона в конгрессе.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT напомнил, что в апреле такие меры предлагались и раньше рассматривались. Однако тогда министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин выступил против принятия закона.

«В прошлый раз против него категорически выступили эксперты, в том числе министр финансов США, который заявил, что эти шаги могут дестабилизировать весь финансовый рынок, нанесут удар по зарубежным инвесторам. Какое воздействие на рубль и финансовую систему — это необходимо выяснить, но что эти меры нанесут ущерб мировой биржевой торговле, тогда на это указали. Сейчас экономическое положение укрепилось, и они опять начали», — сказал Рогулёв.

На его взгляд, данный законопроект хотят использовать «в период завершающей стадии предвыборной кампании», а потому демократы и часть настроенных против Трампа республиканцев будут его поддерживать на голосовании. Но несмотря на это, не стоит ожидать скорого принятия его конгрессом.

«Реализация этих санкций будет зависеть от администрации (президента США. — RT), а она может не согласиться. Путь длинный у этого законопроекта», — заключил Рогулёв.





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