«Может дорого обойтись мировой экономике»: как американские сенаторы планируют расширять антироссийские санкции

В конгресс США внесён законопроект о новых санкциях против России. По словам соавтора документа, сенатора Линдси Грэма, предлагаемые меры являются «самыми жёсткими из тех, которые когда-либо вводились». Так, законодатели намерены существенно расширить список граждан и компаний, против которых действуют ограничения, а также запретить американцам закупать российский уран и инвестировать в энергетику. Однако самый спорный пункт — запрет на любые операции с облигациями российского государственного долга. Против этой идеи ранее выступал министр финансов США Стивен Мнучин. Эксперты отмечают, что принятие такого закона негативно отразится на всей мировой экономике и самих Соединённых Штатах.
В конгресс США поступил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России. Один из соавторов документа, сенатор Республиканской партии Линдси Грэм, заявил, что существующие санкции неэффективны, тогда как предложенные в законопроекте ограничения являются «самыми жёсткими из тех, которые когда-либо вводились».
«Действующий санкционный режим не повлиял на решимость России вмешаться в промежуточные выборы, которые состоятся в 2018 году. Наша цель — изменить статус-кво и вводить сокрушительные санкции, а также иные меры в отношении возглавляемой Путиным России до тех пор, пока он не перестанет вмешиваться в избирательный процесс в США и подвергать кибератакам американскую инфраструктуру, пока не откажется от российского присутствия на Украине и усилий по созданию хаоса в Сирии» — сказано на сайте.
Предлагаемые сенаторами меры касаются разных сфер. Так, под удар попадут политики, чиновники, предприниматели и прочие лица, которые, по мнению парламентариев, способствуют «незаконной и коррумпированной» деятельности Владимира Путина. Причём санкции могут коснуться также членов их семей. Предполагаются также введение ограничений на ввоз урана из России в США, запрет на участие американцев в нефтяных проектах в РФ и на инвестиции в энергетические проекты компаний, связанных с Москвой.
Помимо этих санкций, конгрессмены хотят снизить зависимость некоторых стран НАТО от российского вооружения, упростив процедуру закупки и доставки в эти государства своего вооружения.
Несколько пунктов касаются «противодействия» России в киберпространстве. Так, предполагается создание управления по вопросам киберпространства и цифровой экономики при Госдепартаменте, возрождение должности координатора по вопросам санкций в Госдепартаменте, а также усиление мер по борьбе с «дезинформацией и гибридными угрозами», якобы исходящими со стороны России. Сенаторы предлагают вводить «секторальные санкции» в отношении любого лица в России, способного «оказать поддержку или содействие злонамеренным кибердействиям».
«Предусмотренные в данном законопроекте санкции и другие меры — самые болезненные из тех, что когда-либо вводились. Это непосредственный результат последовательного стремления Путина ослаблять американскую демократию», — сказал Линдси Грэм.
Соавторами инициативы выступили также Роберт Менендес (демократ), Джон Маккейн (республиканец), Кори Гарднер (республиканец), Бен Кардин (демократ), Джин Шахин (демократ).
- Сенатор от республиканской партии США Джон Маккейн
- Reuters
«Санкционный зуд»
Предлагаемые санкции могут нанести удар по самим американцам и мировой экономике в целом, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Такой законопроект может пройти ввиду того, что нынешний состав конгресса относится к санкциям либо положительно, либо считает, что почему бы и нет. Думаю, что данному проекту будет дана оценка со стороны Минфина (США. — RT) — любые попытки ограничить, например, торговлю суверенного долга могут дорого обойтись мировой экономике и ударить по американцам тоже», — заявил он.
«Санкционный зуд в нынешнем составе конгресса присутствует, никуда он не делся», — добавил эксперт.
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Всё антироссийское в США сейчас хорошо продаётся в политической сфере, отметил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. В разговоре с RT он сказал, что в США «не существует органа, который находится над конгрессменами» и мог бы запретить расширение антироссийских санкций.
«Основная тема, на которой строится антироссийский консенсус, это так называемое вмешательство России в выборы в 2016 году. Учитывая, что антироссийский консенсус во многом базируется на внутриамериканских делах и отношении к президенту Трампу, санкции показывают внутреннюю нестабильность в самих США и в Евросоюзе. Нам не остаётся ничего другого, кроме как идти тем путём, которым мы идём, понимая, что санкции — это надолго, но не мы их начали», — сказал эксперт.
При этом Бышок подчеркнул, что из-за отсутствия властной вертикали в США глава государства не может определять всю политику. Поэтому «хорошие уважительные отношения» президентов Трампа и Путина не могут повлиять на принятие закона в конгрессе.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT напомнил, что в апреле такие меры предлагались и раньше рассматривались. Однако тогда министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин выступил против принятия закона.
«В прошлый раз против него категорически выступили эксперты, в том числе министр финансов США, который заявил, что эти шаги могут дестабилизировать весь финансовый рынок, нанесут удар по зарубежным инвесторам. Какое воздействие на рубль и финансовую систему — это необходимо выяснить, но что эти меры нанесут ущерб мировой биржевой торговле, тогда на это указали. Сейчас экономическое положение укрепилось, и они опять начали», — сказал Рогулёв.
На его взгляд, данный законопроект хотят использовать «в период завершающей стадии предвыборной кампании», а потому демократы и часть настроенных против Трампа республиканцев будут его поддерживать на голосовании. Но несмотря на это, не стоит ожидать скорого принятия его конгрессом.
«Реализация этих санкций будет зависеть от администрации (президента США. — RT), а она может не согласиться. Путь длинный у этого законопроекта», — заключил Рогулёв.