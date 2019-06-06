Мост между Западом и Востоком: Медведчук рассказал, какой должна быть экономика Украины

Размещено: 06.06.2019

Виктор Медведчук. Фото: newsone.ua

В Украине необходимо восстановить сферу экономики, чтобы стать мостом между западными и восточными странами. Об этом заявил глава политсовета Виктор Медведчук на съезде партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», трансляцию вел телеканал NEWSONE.

«Мы должны изменить радикальным образом экономический курс нашей страны. Мы должны пересмотреть кабальные условия, которые повлекли и опустили нашу экономику и социальную сферу ниже плинтуса. Условия о зоне свободной торговли с ЕС, условия вступления Украины во Всемирную организацию торговли. Мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ», — заявил Медведчук.

Кроме того, он добавил, что в Украине необходимо покончить с монополией крупного бизнеса и восстановить транзитный потенциал, а также изменить налогообложение малого и среднего бизнеса.

«Мы должны сделать экономику страны, которая бы послужила мостом между Западом и Востоком в вопросах экономики и социальной сферы», — подытожил он.

Как сообщал NEWSONE ранее, Медведчук заявил, что команды бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не дают своего согласия на выполнение мирного плана и урегулирования конфликта на Донбассе.



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