Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«19 февраля в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Москве Р.М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 г. провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посольством России в Киеве направлены ноты протеста в МИД Украины.

Российская сторона требует установить и привлечь к ответственности всех виновных в хулиганских нападениях.

Отметим, что в Администрации президента Украины считают неприемлемым повреждения помещений офиса «Россотрудничества» в центре Киева во время акции «Смерть России».

«Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, неприемлемы. Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины, или то, что делает Россия в отношении украинского на российской территории», — сказал заместитель председателя АПУ Константин Елисеев, передает «Радио Свобода».

Он подчеркнул, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

«Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А то, что происходит, не является совсем мирным. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание», — добавил представитель Администрации президента.

Напомним, в Киеве в субботу, 17 февраля, представители ряда националистических организаций ворвались в здание «Россотрудничества» и сожгли возле него российский флаг. А уже 18 февраля в Киеве состоялась акция «Смерть России», инициированная организацией «ОУН» Николая Коханивского, участники которой атаковали офис «Россотрудничества» (представительства российского Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству) и два связанных с Россией банковских учреждения.

По данным правоохранителей, в связи с повреждением зданий во время этой акции проводится доследственная проверка. По данным полиции Киева, в результате инцидента пострадавших и задержанных нет.

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