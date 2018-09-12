Москва -Токио: Утром — договор, вечером — Курилы

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Такое заявление в среду, 12 сентября, российский лидер сделал на пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» в рамках Восточного экономического форума.

«Семьдесят лет мы ведем переговоры. Синдзо сказал: „Давайте поменяем подходы“. Давайте. Так вот какая идея пришла мне в голову: давайте заключим мирный договор, но не сейчас, а до конца года. Без всяких предварительных условий», — сказал Путин. Он добавил, что на основе договора страны продолжат решать спорные вопросы.

«Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет», — подчеркнул он.

Ранее Абэ в рамках ВЭФ заявлял, что отсутствие мирного договора между Москвой и Токио — это ненормальная ситуация. Напомним, мирный договор между СССР (в последствие — и Россией) и Японией по окончанию Второй мировой войны так и не был подписан. Токио условием его заключения называет возвращение островов Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Согласно позиции России, Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, при этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Москва тогда рассчитывала, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и была согласна только на передачу всех четырех островов, все последующие переговоры неизбежно заходили в тупик.

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В 2016-м, однако, Москва и Токио договорились о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Соответствующий документ согласовали Синдзо Абэ и Владимир Путин в ходе визита российского лидера в Японию.

Стоит отметить, что японский лидер пока никак не ответил на предложение Путина, взяв паузу, зато генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство его страны не будет комментировать каждое высказывание президента России и не станет заключать мирный договор до урегулирования территориального спора.

«Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением „северных территорий“, а потом заключать мирный договор», — цитируют его японские СМИ.

— Это пока всего лишь предложение, — подчеркивает профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло.

— Оно ярко прозвучало на форуме, создав инфоповод и правильно сработав на имидж президента РФ. Но Синдзо Абэ, думаю, не столь оптимистично настроен: для него мирный договор должен быть так или иначе увязан с «проблемой Курильских островов». А это как раз и есть предварительные условия. Предложить такое Синдзо Абэ — все равно что предложить Трампу добровольно отказаться от Сирии во имя гуманизма и человеколюбия. В свою очередь, желание совершить это еще до конца текущего года свидетельствует, что мир действительно нужен здесь и сейчас: на фоне позиционного тупика в отношениях с США, нарастающем давлении санкций и продолжающимся падением рейтинга внутри страны нужен хотя бы один внешнеполитический успех, желательно, прорывного свойства. Такой успех может быть только в отношениях с Японией, с которой у нас до сих пор не подписан исторический мирный договор. Если его подписать, то это станет событием эпохального значения. Но как это сделать, да еще и без предварительных условий, совершенно не ясно.

«СП»: — То есть японцы однозначно не согласятся?

— Я буду очень удивлен, если согласятся. Думаю, что все же реакция японской стороны будет вежливо-сдержанной: мы понимаем, что это не деловое, а имиджевое заявление. На этом все и закончится.

«СП»: — Насколько подписание мирного договора повлияет на переговоры по островам? Наличие договора что-то меняет?

— Да, меняет: мирный договор юридически закрепляет послевоенное устройство территорий, границы, в том числе и российскую принадлежность Курил. После заключения мирного договора Япония претендовать на Курильские острова уже не сможет. Поэтому они и стремятся предварительно решить в свою пользу целый ряд вопросов — еще до заключения мирного договора.

«СП»: — Насколько России вообще нужен этот договор? Его отсутствие реально мешает нашим отношениям?

— Наши отношения развиваются хорошо и носят добросердечный характер, и отсутствие мирного договора в этих условиях не чувствуется. Но это наверняка вечно продолжаться не будет: рано или поздно Абэ уйдет и пришедший ему на смену новый премьер может вспомнить, что мирного договора нет, а, значит, Россия и Япония все еще находятся в состоянии войны, а Курилы продолжают оставаться «оккупированной территорией». Сам по себе мирный договор или его отсутствие не столь важны на нынешнем этапе развития российско-японских отношений, но время идет, все меняется и может наступить такой момент, когда его отсутствие может быть использовано для обострения отношений и привести к совсем нешуточному конфликту. Мирный договор и его заключение — вопрос серьезный и необходимый.

«СП»: — Сегодня многие пишут, что США теряют Азию, к ВЭФ приковано огромное внимание. Насколько в данном контексте важно усиление взаимодействия России и Японии? Как на это смотрит Китай, у которого с Японией традиционно не лучшие отношения?

— В отношениях с Россией Китай и Япония стараются догнать и перегнать друг друга: они внимательно следят друг за другом и если одна страна начинает с Россией сближаться, то другая делает все, чтобы забежать в этом деле вперед. Но, вместе с тем, и Китай, и тем более Япония очень зависят от США, эта зависимость не уменьшается — она, наоборот, нарастает, и отношения с США и для Китая, и для Японии являются более важными и ценными, к сожалению, чем отношения с Россией. Если встанет выбор — кого поддержать, США и РФ, то и Китай, и Япония займут позицию, близкую к США. В этом плане нам еще предстоит выстраивать баланс интересов в АТР такой, чтобы Россия имела паритет с США в регионе.

— Япония — чрезвычайно трудный переговорщик, который сочетает принципиальность и несговорчивость с внешней вежливостью и колоссальным запасом терпения, — считает доцент НИУ ВШЭ Павел Родькин.

— Ожидать согласия на российские предложения без дополнительных и причем серьезных условий было бы наивно. Основной торг разворачивается вокруг Курильских островов, уступки по которым являются непреодолимым политическим решением как для политиков в Японии, так и в России.

«СП»: — Насколько подписание мирного договора повлияет на переговоры по островам? Он нам вообще нужен?

— Япония рассматривает текущий формальный статус в качестве козыря в переговорах с Россией и способа давления на нее. Подписание мирного договора, могло бы лишить ее возможности увязывать «мир» и сотрудничество со сдачей островов, что чрезвычайно тревожит общественное мнение в России. Значение данных статусов в международной политике не следует недооценивать, даже если они внешне не проявляют себя до поры до времени, и не влияют на развитие отношений. Это очень хорошо понимают в Японии, которой отсутствие договора объективно выгодно.

«СП»: — Решение, предложенное Путиным, конечно, оптимальное, но почему оно пришло к Путину только сейчас? Сегодня многие пишут, что США теряют Азию, к ВЭФ приковано огромное внимание. Связано ли это с данным контекстом?

— Инициативы по решению территориального спора с Японией вокруг Курильских островов с помощью «нового подхода» с российской стороны артикулировались еще с 2016 года. Япония отвечала на них сдержанной вежливостью и принципиальным отказом. Сегодня политика «нового подхода» выходит на новый уровень и связана с попытками продавить и форсировать данное предложение, постоянно повышая его политический статус и вес.

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Возможно ли военное сотрудничество между Москвой и Токио без мирного договора?

«СП»: —Как на усиление взаимодействия Японии и России смотрит Китай? Японский политолог один из наиболее известных в Японии специалистов по России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура вон на полях ВЭФ заявил, что его страна хочет принять участие в совместных военных учениях «Восток-2019», и что речь может и вовсе идти о создании тройственного военного союза.

— Союзы, нарушающие давние исторические шаблоны, когда давние враги становятся союзниками, представляют особый интерес для всей политической карты современного мира, но в полной мере так и не реализованы. Например, союзные отношения давних соперников в лице России и Турции, идут крайне тяжело и находятся под постоянной угрозой срыва. Прогноз, сделанный Цукуба Ицуро Накамура представляет собой типичный «мед в уши» и носит скорее пропагандистский характер. Слабость его заключается в самой малости: в игнорировании присутствия и самого существования в регионе США. Конечно, японские аналитики и политики мечтают о большей самостоятельности Японии и диверсификации политических, экономических и военных рисков, но в реальности мы видим совершенно другую картину.

«СП»: — Насколько сегодня в целом Азия может заменить России Запад? Разговоры о повороте на Восток ведутся давно, но насколько масштабным может быть этот разворот?

— Не стоит недооценивать влияние Запада в Азии, на котором замыкаются многие финансовые и производственные цепочки, а также рынки сбыта. Объем и плотность экономического сотрудничества, доходящего до взаимозависимости и симбиоза, между Китаем и США несопоставимо превосходит аналогичный объем с Россией. Да и экономическое чудо «азиатских тигров» связано с открытием рынков США. Эта система, конечно, более сложная, чем описано выше, не может быть разрушена быстро. Поэтому любая переориентация Востока и Запада представляет собой весьма «токсичный» процесс, требующий существенных изменений и в экономике и политике самой России. В частности, это касается финансовой системы, где не Россия, а Китай, может предложить альтернативу том уже доллару.

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