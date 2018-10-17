Москва опять «не оправдала» надежд Лондона

Россия в течение ближайшего десятилетия будет расширять свое присутствие и влияние в мире. Такой прогноз содержится в новой — шестой — версии доклада Global Strategic Trends, подготовленного исследовательским центром при Минобороны Великобритании.

Документ, как отмечается, призван помочь британским властям минимизировать «новые риски» при разработке дополнительных положений принятой три года назад национальной оборонной стратегии. И часть его посвящена России — что по нынешним временам свирепствующего на Западе русофобского психоза совершенно не удивляет.

Собственно, «российский блок» содержит три вывода.

Первый. В ближайшее десятилетие наша страна расширит свое влияние и присутствие на международной арене. Прежде всего, это касается Арктики, Ближнего Востока и Северной Африки. Но также британские аналитики упоминают Китай, Индию и Пакистан, признавая, что у этих стран есть собственный интерес развивать и углублять торговые, экономические, военные и оборонные связи с Россией.

Во-вторых, принципы своей внешней политики мы не изменим и продолжим «оказывать давление на соседей». Как утверждается в докладе, главным образом, из-за «опасения за свою территориальную целостность» и даже «выживания как нации».

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При этом отмечается, что оборонные инициативы России будут сдерживаться нехваткой призывников для вооруженных сил, связанной с падением численности молодежи.

«В следующие пять лет численность молодежи в России упадет менее чем до 25 миллионов человек и продолжит снижаться. Это, а также влияние факторов, связанных с системой здравоохранения, может наложить ограничение на традиционные планы России иметь вооруженные силы численностью в миллион человек, — говорится в документе.

Ну, и, наверное, главное разочарование британских стратегов, это то, что в России, как они прогнозируют, сохранится действующая модель госуправления. То есть, мы, по большому счету, опять, получается, не оправдаем их надежд на «торжество в нашей стране свободы, демократии и либеральных западных ценностей».

Прокомментировать прозорливость британских аналитиков, а также чем их так пугает рост влияния России в мире «СП» попросила декана факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова:

— Во-первых, англосаксонский мир, само собой, не смирился и никогда не смирится с многополярностью. Слишком они привыкли лидировать в мире и руководить мировыми политико-экономическими процессами. С другой стороны, в принципе, их экономический и военно-политический потенциал достаточно мощный, и они будут побороться за глобальное лидерство и за сохранение своего доминирующего влияния в мире.

Поэтому тут тоже понятно — никто просто так со своим статусом расставаться не хочет.

Особенно, с учетом того, что и России, и Китаю, и Индии нужно еще доказывать свои амбиции. А у Запада, как говорится, есть достаточно мощный ресурсный потенциал.

Само собой, что в качестве главного своего противника англосаксы воспринимают, как ни парадоксально, не Китай, а Россию — хотя Китай, казалось бы, политически более консолидированный и экономически сильнее.

Во-первых, они, конечно, учитывают наш ядерный потенциал и наши возможности радиотехнического плана. А с другой стороны, они знают, что у России есть определенная заряженность на динамику и на расширение своего влияния в мире. И здесь, как только Россия более-менее консолидируется, она может выступить в качестве конкурента основного.

Китай в этом плане не то чтобы статичен, но, по крайней мере, менее активен во внешней среде, в большей степени замкнут на внутренние проблемы и если и ведет экспансию, то экспансию чаще всего не силовую, а такую социокультурную и экономическую. И то, всегда осторожничает.

В этом смысле более динамичная и активная Россия, мне кажется, Запад пугает больше.

«СП»: — А, может, мы просто привычней, как противник? Ведь для них мы воплощаем Советский Союз — «империю зла», как 30 лет назад они нас называли…

— И в этом, разумеется, дело. Особенно с учетом того, что до сих пор постсоветское пространство является зоной российских интересов. И до сих пор там имеются свои, как говорится, возможности.

Запад, действительно, больше всего пугает сама идея воссоздания на постсоветском пространстве более или менее консолидированной государственности под эгидой России.

И я думаю, что как раз на предотвращение этого сценария будут направлены все усилия и США, и Британии, которая традиционно стоит за американцами и мягко направляет их действия. Причем, Англия всегда гораздо более радикально, чем Штаты, была настроена по отношению к России. Известная многим еще с 19 века формула — «англичанка гадит».

Другое дело, что британские военные стараются быть более объективными, чем политики, и не выдают желаемое за действительное, а пытаются анализировать конкретные процессы. И поэтому считают, что у России пока хватит возможностей сдерживать это санкционное давление Запада, военно-политическое давление. Информационное давление, которое сейчас ведется. И что нынешний политический строй устоит.

Надо учитывать, что у британских военных, если хотите, есть в данном вопросе и свой материальный интерес. Если Россия станет слабой, то никто британским военным не будет давать дополнительные деньги на оборону, на военно-техническое развитие… и проч. проч.

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«СП»: — Чем мрачнее прогноз, тем шире военный бюджет?

— Они перебирают с образом врага в лице России, чтобы получить дополнительное финансирование и возможности для освоения выделенных средств.

Им надо всячески подогревать ажиотаж вокруг России, соответствующим образом стараться создавать ощущение неких страхов и фобий — как, собственно, в британском обществе, так и вообще на Западе в целом.

Я думаю, авторы этого доклада отработали определенный социально-политический заказ. Их не обидели явно в британских фунтах.

Просто есть ученые академические, работающие ради чистой науки, а есть ученые конъюнктурные, которые выполняют работу под заказ и, соответственно, получают те выводы, которых от них ждут наверху.

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