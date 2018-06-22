Москалькова предложила Денисовой вместе поехать к Сенцову и Вышинскому

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова предложила украинской коллеге Людмиле Денисовой вместе посетить пропагандиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и политзаключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

«Мы отстаиваем первоочередные визиты к Олегу Сенцову, Роману Сущенко, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Владимиру Балуху … ко всем нашим ребятам», — заявила Денисова.

Как сообщала «ДС», у украинского политзаключенного Олега Сенцова серьезные проблемы со здоровьем, его пытались принудительно покормить.

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