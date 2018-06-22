Москалькова предложила Денисовой вместе поехать к Сенцову и Вышинскому

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова предложила украинской коллеге Людмиле Денисовой вместе посетить пропагандиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и политзаключенного Олега Сенцова
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
«Мы отстаиваем первоочередные визиты к Олегу Сенцову, Роману Сущенко, Станиславу Клыху, Александру Кольченко, Владимиру Балуху … ко всем нашим ребятам», — заявила Денисова.
Как сообщала «ДС», у украинского политзаключенного Олега Сенцова серьезные проблемы со здоровьем, его пытались принудительно покормить.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство