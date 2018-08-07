Мосийчук раскритиковал предложение Омеляна закрыть ж/д сообщение с Россией

Киев, 7 августа. В случае закрытия границы с Россией украинская экономика рухнет окончательно, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Мосийчук считает, что закрытие железнодорожного сообщения с Россией прежде всего ударит по работающим за границей гражданам Украины. Также мера нанесет огромный ущерб хозяйству в стране.

«Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы — украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?», — возмутился Мосийчук.

Депутат заявил, что экономика Украины, которая и так находится в стагнации, «окончательно рухнет».

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявил, что Киев рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией. В 2017 году министр заявлял, что убытки Украины от этого составят одну гривны. Тем не менее, предложение Омеляна вызвало критику за пределами страны и даже в Киеве.

По данным портала Ura.ru, больше других от решения прекратить железнодорожное сообщение с Россией пострадает «Укрзализныця» (Украинская железная дорога). Поезд Киев — Москва был для нее самым прибыльным в минувшем году.

С критикой Омеляна также выступил замминистра «по делам временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука. Тука заявил, что не понимает конченой цели инициативы, так как частные перевозчики быстро найдут замену поездам и мера лишь «повысит уровень возмущения».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что инициатива Омеляна ударит по работающим в России гражданам Украины.

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