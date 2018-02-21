Мошенники шлют спам от имени и с серверов украинских интернет-магазинов: как это исправить

21 Февраля, 2018

15:10

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Некоторые крупные украинские интернет-магазины столкнулись с необычной механикой мошенничества. Неустановленные лица используют email-базы пользователей в процессе авторизации на сайте магазина так, что в результате пользователь получает письмо от самого магазина, но со спам-ссылкой внутри. В деталях редакции AIN.UA подробности атаки рассказали в интернет-магазине F.ua (бывший Fotos.ua). В результате мошеннических действий письма со спам-ссылками были разосланы по примерно 17 000 пользователей. По данным редакции, в ходе атаки могли пострадать и другие магазины, информация сейчас уточняется.

Атака использует довольно примитивную схему. Она работает в том случае, если после регистрации нового пользователя интернет-магазин шлет ему письмо с напоминанием пароля. Пользователь, имеющий некую базу email-адресов, регистрирует новые профили на сайте магазина по адресам из базы.

Но в поле пароля вместо собственно пароля указывает спамерскую ссылку и приводит такой текст с обещанием легкого заработка: «нaпoминаeм, у ваc нe израсходoванный денежный бoнyc 1895$ www.qz.eu@pokupki.win#mr.bi. Бонyc вы можeте cнять нa бaнкoвскую кapту или электрoнный кoшелек до 23.02». Подобный же способ срабатывает и в том случае, если ввести спамерский текст в форму имени пользователя, а не пароля.

В результате пользователь-жертва атаки получает письмо-уведомление о регистрации на сайте магазина — с настоящего адреса магазина. А в поле пароля закономерно отображается спамерский текст с активным линком на другие сайты, где после перехода у пользователя могут попросить личную информацию.

В интернет-магазине сообщили, что на данный момент уязвимость уже устранена. Самый простой способ избавиться от нее: ограничить количество символов для поля пароля. Тем интернет-магазинам, которые хранят базы паролей пользователей в незашифрованном виде, будет проще проверить, попали ли они под это мошенническое действие.

На сейчас неизвестно, проходила ли рассылка по пользователям других крупных интернет-магазинов. В случае, если вы получали подобное письмо от интернет-магазина, не переходите по ссылке.

Напомним, в среду 7 февраля Министерство юстиции США заявило о раскрытии киберпреступной организации Infraud, которая действовала с октября 2010 года. Организацию основал 34-летний украинец.

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