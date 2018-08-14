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Мороз: Украину ждут тяжелые времена

Экономика Украины 14 Авг 2018
Мороз: Украину ждут тяжелые времена
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Мороз: Украину ждут тяжелые времена Александр Мороз.

Украину ждут еще более сложные времена, потому что ожидается девальвация гривны, а у власти и народа противоположные интересы. Такое мнение высказал бывший глава Верховной Рады Александр Мороз в эфире телеканала NEWSONE.

«Украину ждут еще более тяжелые времена, потому что ожидается девальвация гривны. При той стагнации экономики, при том, что власть и народ разорваны, между ними пропасть, то еще не скоро удастся добиться того, чтобы изменилась ситуация. У них противоположные интересы. Высокая патриотическая риторики льется из уст представителей власти. Иногда даже слышно, что государства и власть – это одно и тоже. Проблема в том, что у власти свой интерес, который, в большинстве случаев, заключается в обогащении»,- отметил Мороз.

При этом он указал, что ранее уже настаивал на внедрении европейской модели управления государства, что позволит изменить ситуацию.

«Я настаивал, что необходимо внедрять европейскую модель управления и тогда будут другие результаты, люди будут ощущать себя людьми, защищенными в собственном государстве», — указал экс-глава Рады.

Как сообщал NEWSONE, ранее бывший глава Верховной Рады Александр Мороз заявил, что на сегодняшний день все реформы направлены на то, чтобы сократить расходы государственного бюджета.




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