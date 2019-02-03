Мороз разогнал «мусорные» протесты везде, кроме Северодвинска и Котласа — EADaily

Инициированные из Архангельска мусорные протестные митинги 3 февраля шагают по России. Против участников акций в этот день явно поднялась погода — морозы с низкими температурами. В протестной зоне городов всюду в той или иной мере очень холодно.

Из-за временных поясов протестные митинги начались в городах Сибири. Акции там не выглядели впечатляющими. Организаторы утверждают: виноват мороз. В Красноярске -38 — собралось около 50 человек. В Омске около -30 — около 80 человек. В Тюмени -25 — около 50 человек.

В результате, несмотря на серьезные морозы, как оказалось, в авангарде протестов идет являющийся на пару с Архангельском одним из инициаторов акций соседний с ним Северодвинск. Как сообщает корреспондент EADaily, в военно-промышленном и приморском Северодвинске, несмотря на мороз -25 (-27 по ощущению) и на противодействие местных властей по месту проведения мероприятия, на митинг на окраине пришли и приехали многие тысячи горожан.

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За Северодвинском в Архангельской области по количеству участников акций протестов в сравнении с населением явно идет районный центр — город бумажников Котлас.



Митинг в Котласе. Источник: 29.ру

На фоне этих двух городов в областном центре, Архангельске, протестный митинг по количеству участников выглядит явно неубедительно, но внешне — по числу желтых жилетов — более «революционно».





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