Мороз рассказал, как Коломойский руководит экономикой Украины

Размещено: 02.08.2018

Александр Мороз

Власть и бизнес в Украине на сегодняшний день является одним и тем же, а бизнес заботится только о своих интересах. Такое мнение высказал бывший глава Верховной Рады Александр Мороз в эфире телеканала NEWSONE.

«В стране бизнес и власть – это одно и то же. Бизнес забоится о своих интересах», — отметил Мороз.

При этом он указал, что олиграхи, находясь в других странах, влияют на тарифы и экономику Украины.

«Появилась информация о том, что подорожает вода из-за подорожания хлора. Хлор изготавливает бывший Днепродзержинский завод, где говорят, что дорогой газ. В связи с тем, чтобы обеспечить рентабельность в этом секторе производства, надо в четыре раза увеличить стоимость хлора. Газ продает «Нафтогаз», одним из совладельцев которого является Коломойский. Коломойский же и владелец этого завода. Коломойский Коломойскому хочет продавать дороже газ, потому что не хочет терять прибыль Он живет в Швейцарии и руководит экономикой Украины», — подытожил экс-глава Верховной Рады.

Как сообщал NEWSONE, ранее бывший глава Верховной Рады Александр Мороз заявил, что на сегодняшний день все реформы направлены на то, чтобы сократить расходы государственного бюджета.



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