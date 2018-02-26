Morgan Stanley ставит на валюту развивающихся стран

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Москва, 26 февраля — «Вести.Экономика». Развивающиеся рынки (EM), исключая Китай, станут основным драйвером роста для мировой экономики в 2018 г. согласно прогнозу Morgan Stanley, пишет Bloomberg. Банк сохранил рекомендацию «покупать» валюты развивающихся стран, что является одной из ключевых торговых идей.

Основными валютами-фаворитами Morgan Stanley до середины года являются южноафриканский рэнд, бразильский реал, польский злотый и российский рубль.

В то же время угрозы для такого прогноза могут возникнуть изнутри из-за политических событий на ключевых крупных развивающихся рынках, а также извне из-за резкого ухудшения финансовых условий в мире, под влиянием инфляции и рисков корпоративного кредитования в США и агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в Китае.

Однако, как считает соруководитель отдела мировой экономики и главный специалист по азиатской экономике в Гонконге Четан Ахья, не стоит недооценивать роль развивающихся рынков без Китая в продвижении глобального цикла.

На долю EM без учета Китая приходится 41% мирового ВВП, или 24% в долларовом выражении.





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