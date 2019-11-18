Morgan Stanley предсказал скорое восстановление мировой экономики — The Bell

Новости

—

3 часа назад

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что мировая экономика начнет восстанавливаться уже в первом квартале 2020 года. Причиной они называют одновременное ослабление напряженности торгового конфликта США и Китая и смягчение монетарной политики.

Таких благоприятных условий не было уже семь кварталов, к тому же они наложатся на циклическое восстановление, отмечают эксперты.

Средневзвешенная ключевая ставка центробанков достигнет семилетнего минимума во втором квартале 2020 года.

Во главе восстановления будут развивающиеся рынки — рост на них будет выше. Специалисты Morgan Stanley ожидают от российского ЦБ еще одного снижения ставки — так же как от регуляторов Индии и Бразилии.

Если администрация Трампа все-таки наложит на китайский импорт дополнительные санкции в конце 2019 года, рост в четвертом квартале снизится до 2,8%. Восстановление все равно будет, но начнется в третьем квартале 2020 года, считают аналитики.

Инвестбанк слегка — с 2,9% до 3% — повысил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году. Прогнозы на 2020 и 2021 годы остались неизменными — 3,2% и 3,5%.

К концу года российская экономика, по версии Росстата, быстро устремилась вверх — по итогам третьего квартала она выросла на 1,7%. Подавляющее большинство других прогнозистов не верят в рост больше 1%, а в цифрах Росстата находят противоречия с реальностью.

Сергей Смирнов

Узнайте, что стоит за последними новостями.

Без цензуры и в самом удобном формате

Источник