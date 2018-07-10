Moody’s улучшило прогноз развития банковской системы Украины

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В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 – 18 месяцев

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Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило свой прогноз для украинской банковской системы со стабильного на позитивный.

Об этом сообщает FinClub.

В агентстве считают, что кредитоспособность банков страны будет улучшаться в течение следующих 12 – 18 месяцев, что обусловлено улучшением качества активов и возвращению к прибыльности.

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«Экономика Украины будет продолжать постепенно восстанавливаться, стимулируя спрос на кредиты и улучшая возможности заемщиков по погашению своих кредитов. Теперь, когда банки признали большую часть своих неработающих кредитов, отчисления в провизии также должны снизиться, увеличивая прибыль», – сказал аналитик Moody’s Investors Service Лев Дорф.

Ранее в Moody’s дали прогноз по экономике Украины. Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает, что ВВП Украины вырастет на 2,5% в 2017-2018 годах. При этом в целом Moody’s считает макроэкономический профиль Украины «очень слабым».

Также ранее агентство Moody’s Investors Service повысило рейтинги Украины в национальной и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз со «стабильного» на «положительный».

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