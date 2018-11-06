Moody’s: темпы роста мировой экономики составят 3,3%

https://news.ru/storage/news/825429c71731ae591133dec68ad9e664/89cc8dc0-1638-4881-a735-2ea2677d0c4f_850.jpg

Imago stock&people/Global Look Press

Мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,3%, а в будущем году темпы роста замедлятся до 2,9%. Такие данные приводятся в отчёте международного рейтингового агентства Moody’s.

Как прогнозирует агентство, замедление темпов роста усложнит решение накопившихся макроэкономических проблем для ряда стран. Эксперты организации ожидают, что в странах с развитой экономикой, входящих в G 20, темпы экономического роста также снизятся с 2,3% в 2018 году до 1,9% в 2019 году. Этот сценарий будет характерен для всех ключевых экономик, включая США и Германию, считают в Moody’s.

Входящие в G 20 страны с развивающейся экономикой демонстрируют более высокие темпы роста, однако не избегут общей тенденции — в 2019 году средние темпы роста их ВВП составят 4,6% против 5% по итогам 2018 года. По мнению авторов исследования, замедление экономического роста свидетельствует о том, что сроки решения накопившихся проблем, таких как высокий уровень государственного и частного долга, а также проблем, обусловленных долгосрочными тенденциями старения населения и неравенства доходов, заканчиваются.

В целом Moody’s считает, что кредитоспособность суверенного сектора в 2019 году останется стабильной. Из 138 рейтингуемых агентством стран более трёх четвертей имеют стабильный прогноз по рейтингам, у 15 государств он позитивный, у 19 — негативный.

Источник