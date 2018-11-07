Moody’s: мировая экономика замедляется, риски дестабилизации растут

В 2018 году темпы роста мировой экономики составят 3,3%, в 2019 году — 2,9%

Темпы роста мировой экономики в 2018 г. достигнут значения 3,3%, а в 2019 г. замедлятся до 2,9%, что усложнит для некоторых стран решение своих макроэкономических проблем, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

«Агентство Moody’s ожидает, что темпы роста мировой экономики в 2018 г. достигнут своего максимального значения 3,3%, а в 2019 г. замедлятся до 2,9%. По мнению агентства, в странах с развитой экономикой, входящих в G20 («Большая двадцатка»), темпы экономического роста упадут с 2,3% в 2018 г. до 1,9% в 2019 г., и по этому сценарию будут развиваться события во всех ключевых экономиках, включая США и Германию», отмечается в документе.

В странах с развивающейся экономикой, входящих в G20, темпы роста заметно выше, но и там будет та же тенденция: в 2019 г. средние темпы роста их ВВП будут на уровне 4,6% против 5% по итогам 2018 г.

«Замедление экономического роста означает, что закрывается окно возможностей, когда государства могли бы принять меры для решения накопившихся проблем, таких как высокий уровень государственного и частного долга, а также проблем, обусловленных долгосрочными тенденциями старения населения и неравенства доходов», — подчеркнули в агентстве.

В целом прогноз Moody’s по кредитоспособности суверенного сектора на 2019 г. «стабильный». В настоящее время три четверти из 138 рейтингуемых агентством стран имеют «стабильный» прогноз по рейтингам, у 15 государств он «позитивный», а у 19 — «негативный».

«Наш «стабильный» прогноз по суверенным рейтингам на 2019 г. отражает как продолжающийся рост мировой экономики, так и рост внутриполитических и геополитических рисков. Несмотря на в целом стабильный прогноз, мы больше, чем в предыдущие годы, обращаем внимание на риск возникновения непредвиденных шоков, которые могут дестабилизировать экономическую и финансовую обстановку в течение ближайших 12-18 месяцев», — приводятся в документе заявление управляющего директора международной группы оценки суверенных рисков в Moody’s Аластера Уилсона.

Moody’s: мы больше, чем в предыдущие годы, обращаем внимание на риск возникновения непредвиденных шоков, которые могут дестабилизировать экономическую и финансовую обстановку в течение ближайших 12-18 месяцев

Агентство указывает, что, как и в предыдущие годы, непредвиденные внутриполитические и геополитические события представляют собой «ключевой остаточный риск». Помимо экономических и фискальных показателей той или иной страны, геополитические риски могут влиять на международные потоки капитала, а следовательно, и на условия фондирования для многих государств.

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