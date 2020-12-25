Montblanc, Bvlgari и Tiffany в Киеве

разобрался в том, как, почему и на сколько украинские потребители люксовых часов и ювелирных изделий выиграли от пандемии коронавируса и закрытия границ.

Журнал Time посвятил обложку итогового номера 2020 году, назвав его худшим за всю историю цивилизации. Экстремальность уходящего года ощутил на себе каждый житель планеты и мировая экономика в целом: эксперты все еще соревнуются в мрачных прогнозах по срокам восстановления, отраслевые ассоциации подсчитывают убытки, а оптимисты рассуждают о масштабе преобразований, которые затронут все аспекты жизни современного человека. В свою очередь присмотрелся к одному из самых сложных рынков – рынку роскоши в сегменте hard luxury, к которому относят часы и ювелирные украшения престижных брендов.

Пандемия вируса и беспрецедентный локдаун кардинально изменили индустрию роскоши, которая достаточно консервативна по определению. Несмотря на то, что истинные ценности желанны во все времена и не зависят от капризов моды и волатильности спроса, весенние прогнозы о падении рынка роскоши на 35-40% выглядели удручающе. Но со снятием жестких карантинных ограничений и открытием магазинов покупатели поспешили вернуться к своим шопинг-привычкам. В этом смысле текущие замеры показывают, что рынок восстанавливается, перспективы года выглядят неплохо и подпитываются бодрыми прогнозами на рост в следующем году и обещанием полного восстановления уже в 2022-м.

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Hard luxury по-домашнему, или покупатели люкса вернулись из duty free

На рынок hard luxury основное влияние оказывает смена потребительских настроений в сторону ограничения трат и разрыв привычных паттернов дорогих покупок, которые до закрытия границ часто делались «на выезде». Из-за почти полной остановки наших перемещений – деловых и туристических – клиенты по всему миру вновь открыли для себя прелести домашнего шопинга.

«К нам стали приходить те, кто раньше делал покупки исключительно в Европе. И многие клиенты поняли, что совершенно напрасно игнорировали шоппинг в Украине, и убедились в том, что цены в киевском бутике не в два раза выше, а даже ниже европейских», — отмечает директор бутика Bvlgari в Киеве Ирина Качай.

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Уровень доверия клиентов заметно вырос и это не может не радовать.

Второй фактор, оказавший серьезное влияние на рынок, – проблемы с производством. Львиная доля люксового продукта производится в европейских странах, которые серьезно пострадали от пандемии. Это прежде всего Италия, основной производитель ювелирного ассортимента в сегменте luxury, Испания, которая специализируется на кожаных аксессуарах, и Швейцария, родина высокого часового искусства. Строгий карантин и остановка производств привели к падению объемов выпуска и корректировке планов брендов: запуск многих новинок отложили до лучших времен, сделав акцент на проверенных хитах. Это ощутили на себе и столичные дистрибьюторы: по словам директора киевского бутика Montblanc Светланы Куликовой, бренд изменил сроки ряда ключевых запусков часов с 2020-го на 2021 год, а также скорректировал объемы поставок отдельных популярных аксессуаров и писчих принадлежностей.

Больше эксклюзива: как изменился ассортимент брендовых часов и ювелирных украшений

Вместе с тем, жаловаться локальным рынкам определенно не на что: из-за закрытия сегмента duty free, который в последние годы отъел порядка 40% продаж у традиционного ритейла, они значительно укрепили свои позиции. Бренды кардинально пересмотрели политику в отношении ассортимента бутиков и перенаправили «аэропортовые» стоки и рассчитанный на туристов излишек изделий в крупнейших мировых шопинг-столицах в бутики на средних и малых рынках.

«В этой непростой ситуации наши клиенты оказались в выигрыше, потому что мы стали получать гораздо больше эксклюзивных позиций, которые раньше не доезжали до Украины», говорит директор бутика Montblanc Светлана Куликова.

В свою очередь, в Bvlgari отмечают, что стали чаще получать положительные решения по индивидуальным запросам клиентов на приобретение украшений, которые не представлены на украинском рынке.

Украинские потребители «тяжелого люкса», к которому относятся механические часы и ювелирные украшения ведущих брендов, внимание к себе со стороны мировых производителей оценили. После весеннего локдауна, который на время парализовал всю торговую активность в стране, они потянулись к привычным дорогим удовольствиям. В Tiffany & Co. фиксируют заметный прирост клиентской базы и увеличение среднего чека, в Montblanc говорят, что клиентов стало больше и они проводят больше времени в бутике. Возрос интерес и к дополнительным сервисам, которые киевские бутики представляют наравне с любыми другим мировыми представительствами брендов. Так, например, в Tiffany & Co. отметили рост запросов на чистку и полировку изделий, а также гарантийное обслуживание помолвочных колец.

Цены на люксовые часы и ювелирные украшения снизились

Но, пожалуй, самым приятным последствием вирусной встряски стало изменение подхода к определению ценовой политики. Раньше цены на одни и те же вещи на рынках развивающихся стран устанавливались выше, чем в Европе (порой разница достигала 15-20%!), что делало покупки за рубежом ощутимо выгоднее – разница в цене с учетом возврата НДС для нерезидентов достигала порой 30%. (Хотя, конечно, эти 30% и составили бы дополнительные расходы клиента на таможенную очистку, задекларируй он зарубежную покупку на въезде в Украину.)

В этом году цены почти сравнялись, а по отдельным позициям могут быть даже более выигрышными – в том числе, и по причине гибких сроков скидочных кампаний к праздникам, которые в Украине не регулируются централизованно, в отличие от четко прописанных сроков наступления распродаж в Европе, где цены начинают падать уже после праздников. Так, например, кольцо из знаковой коллекции Bvlgari B.zero1 в розовом золоте с белой керамикой в Киеве продается за 98 000 гривен, а в Милане – за 97 244 грн (по текущему курсу). Разница в цене на культовую ручку Montblanc Meisterstück еще меньше: 15 600 грн в Киеве против 15 100 грн во французском интернет-магазине марки. Та же история с Tiffany & Co. – цена на серьги HardWear в киевском бутике (43 588 грн) отличается от парижской (43 425 грн) всего на 163 гривны.

Предпочтения клиентов в Украине не слишком изменились – как и великому гедонисту Оскару Уайльду, им по-прежнему достаточно самого лучшего. Неизменным спросом пользуются знаковые для брендов продукты, давно ставшие не только драгоценной частью личных и семейных историй, но и важной частью в наследии мирового дизайна. Сегодня сложно представить мужской карман без ручки или портмоне Montblanc, запястье поклонников высокоточной механики без часов Bvlgari или шкатулку с украшениями, в которой нет серебряных сердечек и золотых ключиков Tiffany & Co. «Мы отметили два момента. С одной стороны, возросло число индивидуальных заказов на более дорогие позиции, с другой – радует рост спроса на культовые серебряные украшения, которые давно стали классикой бренда», — констатирует бренд-менеджер Tiffany & Co. в Украине Наталья Лавринович.

В этом сложном году все мы заслужили роскошный подарок: никакие мировые потрясения не отменяют личных праздников, особых дат и важных свершений, требующих закрепления ценным сувениром. Благо делать покупки памятных подарков в Украине сегодня удобно и выгодно, получая дома безупречный сервис брендов мирового класса, к которому привыкли. К сервису добавились приятные цены в привычной валюте и широкий выбор изделий, не уступающий бутикам мировых столиц.



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