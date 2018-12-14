Money20/20 USA 2018: финтех в ожидании новых прорывных идей — Журнал <>

О том, как изменился формат конференции Money20/20 USA за последние несколько лет, какие технологии сегодня вызывают наибольший интерес у профессионального бизнес-сообщества, журнал «ПЛАС» беседует с Денисом Бурлаковым, руководителем международного платежного сервиса RBK.money и активным участником Money20/20.

ПЛАС: Разделяете ли вы скепсис тех российских экспертов, которые критически высказываются в отношении Money20/20 USA 2018?

Д. Бурлаков: Ни в коем случае. Конференция Money 20/20 действительно изменилась, но не стала от этого менее интересной. Основатель Money20/20 и экс-директор по глобальному развитию Google Wallet Джонатан Вайнер (Jonathan Weiner) изначально задумывал ее как «самое глобальное» событие, собирающее экспертов со всего мира в Лас-Вегасе для того, чтобы обсуждать темы, связанные с деньгами будущего. Некий такой Gala-Event. Ему единственному в рамках этой конференции удавалось собрать верхушку мировой финансовой элиты. Так, в 2015 году на одной из сессий о роли банков в качестве спикеров выступали главы ведущих американских банков – Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase и др. Последние были единодушны в своем мнении – в таком составе они ни разу не собирались вместе, и лишь Money20/20 позволила это сделать.

Завышенные ожидания от технологий, которые появились в период 2014-2016 гг., породили неоправданные запросы

Однако два года назад франшизу Money20/20 приобрела британская медиа-корпорация Ascential. Она решила идти по пути международного масштабирования мероприятия. Сегодня конференции Money20/20 проходят в Европе, Азии и даже в одной отдельно взятой стране – Китае. Возможно, таким образом Ascential хочет конкурировать с другим крупным глобальным форумом – Finovate, основной тематикой которого являются финансовые инновации и финансовые стартапы.

Соответственно, изменения коснулись и внутреннего тематического содержания. Если раньше это был только самый отборный контент, то теперь он меняется в зависимости от рынка. Уверен, что тенденция на дальнейшее региональное развитие продолжится. Поскольку центром притяжения финансовых инноваций сегодня является Юго-Восточная Азия, рискну предположить, что именно эти конференции и будут самыми прорывными. Конференция в США по инерции сохранит свою значимость, но актуальность контента будет ориентирована на американский рынок. Несмотря на то что американские компании и банки много инвестируют в финансовые технологии, азиатские рынки развиваются быстрее.

Так, например, главным спонсором выставки Money20/20 в Китае является Alibaba Group, один из основных игроков в мире финтеха. Поэтому можно говорить о том, что контент Money20/20 USA сузился, но общее количество делегатов увеличилось. Для того чтобы иметь целостное представление о том, что же такое новое Money20/20, необходимо, наверное, стать участником всех конференций.

ПЛАС: Какие инновации в сфере финансовых технологий более всего запомнились вам по итогам презентаций и дискуссий в ходе форума Money20/20? Что нового в плане тенденций помогло выявить мероприятие?

Д. Бурлаков: Как и на всех предыдущих конференциях Money20/20, главное внимание было направлено на «Прорывные инновационные технологии» (Disruptive Innovations). Организаторы предусмотрели специальный трек The FinTech Revolution, где были обозначены главные трансформационные идеи, в частности:

Активное внедрение биометрии как инструмента глобальной идентификации и борьбы с мошенничеством;

Использование искусственного интеллекта для создания нового качества банковских и платежных услуг;

Развитие «голосовой коммерции» с помощью смарт-динамиков типа Amazon Echo (Alexa);

Революция РегТеха – новая эра регулирования, основанного на цифровом ДНК;

Развитие онлайн-кредитования на базе анализа Больших данных.

Сейчас мировые изыскания в сфере финтеха направлены не «вширь», а «вглубь», все больше погружаясь в исследования потребительского поведения

Стоит отметить, что о новых, по-настоящему прорывных технологиях (как, например, в своем время Apple Pay) заявлено не было – дело в том, что сейчас мировые изыскания в сфере финтеха направлены не «вширь», а «вглубь», все больше погружаясь в исследования потребительского поведения при использовании существующих технологий.

Также, на мой взгляд, продолжает развиваться и усиливаться основной тренд последних лет – Unbundling of the Bank. Этот термин можно перевести как разрушение банковского универсализма, разделение банковской функции или даже выделение из банковской функции целого ряда сервисов, которые с применением цифры, Больших данных и продвинутых алгоритмов трансформируются в самостоятельные высокоэффективные проекты с фокусом на потребителя. Таким образом, банки рискуют превратиться в банковские лицензии как таковые, а весь банковский сервис перейдет в подобные бизнесы.

ПЛАС: Насколько широко освещались в этом году такие технологии, как искусственный интеллект, нейронные сети, Интернет вещей и блокчейн? Какое место им отводится участниками мероприятия в финансовой индустрии?

Д. Бурлаков: Искусственный интеллект является, несомненно, одним из главных трендов, и поэтому ему была посвящена отдельная секция. Обсуждения велись вокруг главных инноваций – deep learning (глубокое машинное обучение) и adversarial networks (состязательные нейронные сети). Представленные бизнес-кейсы свидетельствуют о том, что компании направляют усилия не в продуктовом, а в платформенном направлении – не пытаются создавать потребительские продукты, основанные на искусственном интеллекте, что, наверное, требует огромных инвестиций, а развивают платформы (инструменты) для создания продуктов сторонними разработчиками. Таким образом, начинается тренд на комодитизацию ИИ (стандартизацию, процесс, противоположный уникальности). Кроме того, обсуждались такие темы, как полная автоматизация финансовых сервисов и этические вопросы взаимодействия человека и роботов.

Криптовалютам необходимо отойти от инвестиционного

хайпа и перейти к реальным рыночным потребностям

Безусловно, блокчейн является одним из главных трендов в индустрии финансовых инноваций, и ему также был посвящен отдельный трек сессий. Правда, блокчейн пока рассматривают вместе с криптовалютой – он еще не стал самостоятельной темой обсуждения. Говорили о ключевых элементах технологии распределенных реестров: приватности, безопасности, доверии, целостности, возможности использования в выборах, рекламе и управлении лояльностью.

Отмечу, что прорывных продуктовых результатов не было представлено, бизнес-кейсы касались больше исследовательской деятельности в этом направлении.

Завышенные ожидания от технологий, которые появились в период 2014–2016 гг., породили неоправданные запросы со стороны как традиционных, так и новых участников рынка, а также венчурных инвесторов. Сегодня из-за отсутствия конкретных практических результатов интерес к ним понемногу ослабевает. Компании начинают все больше сосредотачиваться на тестировании своих бизнес-моделей, более глубокой работе с аналитикой данных и потребительском опыте.

На фоне отсутствия прорыва в использовании новых технологий компании переходят от продуктовых к платформенным решениям. То есть создают инструменты для других участников рынка, которые, возможно, захотят сделать какой-либо продукт. Например, компания Microsoft сегодня создает платформу для решений на основе технологии искусственного интеллекта. По сути, прорывные идеи становятся неким коммодити. Крупные компании считают, что для их разработки необходимо затрачивать неоправданно большие ресурсы, или опасаются, что прорывное решение будет трудно запатентовать, поскольку оно может быть быстро использовано кем-то другим. Образно говоря, все вместе медленно бредут по этой дороге, озираясь друг на друга.

ПЛАС: Что показало мероприятие с точки зрения практических аспектов внедрения искусственного интеллекта? Насколько здесь велика разница между ожиданиями и практическим внедрением?

Д. Бурлаков: Практических аспектов внедрения ИИ пока маловато, несмотря на очень большой интерес. Ожидания аудитории и интересы компаний противоположны – аудитория ожидает продуктовых решений, ориентированных на потребителя. Компании развивают платформенные решения для сторонних разработчиков и бизнесов.

ПЛАС: В ходе Money20/20 отдельно обсуждаются вопросы, связанные с развитием криптовалют. Что нового было сказано об их перспективах в Лас-Вегасе в этом году?

Д. Бурлаков: Криптовалюты – самая горячая и обсуждаемая тема последних двух лет. На конференции им также был посвящен отдельный трек сессий, который, кстати, оказался самым посещаемым. По общему мнению, криптовалютам необходимо отойти от инвестиционного хайпа и перейти к реальным рыночным потребностям. В ближайшие 15 лет криптовалюта создаст конкуренцию фиатным деньгам, предоставив людям выбор в использовании средств платежа, но не заменит их как минимум в течение еще ста лет. Такое мнение высказали основатель крупнейшей биткоин-биржи BBTC в Китае Бобби Ли (Bobby Lee) и эксперт Саймон Кокинг (Simon Cocking). Очевидно, что криптовалюта будет в первую очередь востребована в высокорисковых онлайн-сервисах, таких как казино, лотерея, букмекеры, а также и как цифровой аналог «черного кэша». С другой стороны, борьба регуляторов с криптовалютой может привести к ее криминализации. По мнению Криса Ларсена (Chris Larsen), основателя Ripple, криптовалюты могут кардинально изменить мир к лучшему, но могут быть и использованы «bad guys» для черных дел, таких как отмывание денег или, например, эксплуатация детского труда.

ПЛАС: Можно ли утверждать, что интерес к блокчейну несколько преобразовался за последний год, перейдя из стадии неоправданных ожиданий, подхлестнутых агрессивным маркетингом, в стадию реального воплощения в конкретных решениях для конкретных сегментов?

Д. Бурлаков: Повторюсь, несмотря на то что блокчейн пока не обсуждают широко в отрыве от криптовалюты, но тренд на самостоятельность налицо. По мнению большинства экспертов, блокчейн – будущее финансовых инноваций. А будущее блокчейна – это конкретное применение в реальных секторах рынка и современных сферах деятельности.

В перспективе 5-10 лет технология станет доступной, в результате чего и криптовалюты переживут свое второе рождение.

ПЛАС: В ходе европейского Money20/20 отдельное внимание было уделено технологии идентификации. Насколько это актуально для американского мероприятия?

Д. Бурлаков: По сравнению с прошлогодними Money20/20 в этот раз и в США было представлено большое количество сильных стартапов, занимающихся технологиями идентификации и биометрии: от продуктовых до платформенных решений и инструментов. Для платежных компаний стартаперы позиционируют свои решения как некое преимущество и важный инструмент развития. Это находится в русле того, о чем говорят международный и российский регуляторы. Идентификация – уже must have для того, чтобы как минимум соблюдать ПОД/ФТ, а как максимум – являться продвинутой компанией в понимании регулятора.

ПЛАС: В мае 2018 года вступает в действие закон Евросоюза 2016/679, более известный под аббревиатурой GDPR (General Data Protection Rule), который регулирует защиту персональных данных (ПДн) жителей ЕС. Что можно сказать на основе выступлений конференции о готовности европейского рынка к выполнению его требований на фоне предусмотренных многомиллионных штрафов? Насколько, на ваш взгляд, российские структуры, которые подпадают под действие этого закона, готовы к переменам?

По сравнению с прошлогодними Money20/20 в этот раз в США было представлено большое количество сильных стартапов в сфере идентификации и биометрии

Д. Бурлаков: GDPR является чувствительной темой и в США. Американский рынок делает большие шаги вперед к выполнению требований этого закона. Многомиллионные штрафы пока являются страшилками. Однако российские банки мало готовы к выполнению этого закона.

ПЛАС: Традиционно участники мероприятия большое внимание уделяют решениям в сфере ритейла, при этом сами ритейлеры являются важной частью экосистемы Money20/20.

Какие из них показались вам в этот раз наиболее прорывными»?

Д. Бурлаков: Действительно, ритейл всегда находится под прицелом внимания участников Money20/20. В этот раз, на мой взгляд, вторая по значимости тема конференции – новое поколение Commerce & Retail. Теперь Customer Experience и customer journey являются паролем «для всех замков». Потребительское поведение – это новый и главных источник для инноваций. Способы, с помощью которых покупатели находят, выбирают и покупают продукт, изменились драматически, включая омниканальный ритейл, новое поколение POS-терминалов, On-demand economy и Интернет вещей. Поэтому в развитии онлайн-коммерции фокус находится как на развитии технологий, так и на развитии бизнес-моделей, ориентированных на потребителя. Сейчас упрощенно существуют две вещи, которые делают любой бизнес быстрее (электронная коммерция не исключение), – technology и data. На синергии этих инструментов и их практическом применении будут строиться все прорывные решения в ритейле.





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