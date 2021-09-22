Молодым жителям НАО предлагают войти в состав открытой молодёжной администрации



Фото: Открытая молодежная администрация НАОПретендовать на включение в состав могут граждане РФ в возрасте 18–35 лет, проживающие на территории НАО, сообщает региональный департамент образования, культуры и спорта. Новый состав совещательного органа станет вторым по счёту и будет сформирован на три года, как и предыдущий.

Председатель Открытой молодёжной администрации НАО — губернатор округа Юрий Бездудный, заместитель — руководитель профильного департамента Антон Пустовалов. Сопредседатель и секретарь будут выбраны из числа членов Молодёжной администрации НАО, утверждённых главой региона.

— Все члены Открытой молодёжной администрации НАО будут выполнять дублирующие роли руководителей органов исполнительной власти, они глубоко погрузятся в деятельность профильных департаментов и управлений, увидят эту работу изнутри. Благодаря этому, у них появится возможность предложить своё видение ситуации, решения тех или иных вопросов. Это будет свежий взгляд, альтернативная точка зрения молодёжи по вопросам социально-экономического развития округа. Это уникальная возможность стать лидерами общественного мнения в кругу молодёжи, служить проводником между властью и жителями округа, — отметил Антон Пустовалов.

Конкурс объявляется один раз в три года, не позднее чем за 40 календарных дней до истечения срока полномочий действующего состава Открытой молодёжной администрации НАО. Первый состав был сформирован в 2018 году. Положение и анкету кандидата можно скачать здесь.

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