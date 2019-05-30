Молитвенный завтрак в Киеве — приехали топ-чиновники и политики — Новости Украины

30 мая, 15:18

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Восьмой Молитвенный завтрак от начала до конца в фотографиях



Фото: Игорь Рец

«Восьмой молитвенный завтрак Украины, посвященный году семьи, собрал рекордное количество гостей», – говорится в пресс-анонсе организаторов, который мы получаем на входе в Украинский дом. Около тысячи гостей приняли участие в мероприятии под девизом «Бог, Семья, Украина»

Для того, чтобы всем гостям нашлось место, на первом и втором этаже Украинского дома с самого утра стояли накрытые скатертью столы.

Со второго этажа легче оценить масштаб мероприятия, но самые «привлекательные» места – у сцены. Их начали занимать еще с 8 утра, за час до начала. За столиками, расположенными ближе к сцене, расположились ВИП-персоны украинской политики.

Андрей Парубий, Александр Турчинов и Арсен Аваков сидели за одним столиком.

Они приняли участие в «Молитвенном завтраке» в качестве спикеров. Со сцены они обращались с молитвенными словами, в которых просили высшие силы избавить Украину от бед.

За столом рядом – Юлия Тимошенко. Она, в отличие от соседей по столику, не выступала с молитвой, хотя все мероприятие провела за столом, слушая выступавших.

Столик у сцены заняли и министры: глава МИД Павел Климкин и глава Минкультуры Евгений Нищук

На мероприятии присутствовал и патриарх Филарет. Рядом с ним за столом сидел глава «Самопомощи» Андрей Садовой.

На столах лежали конверты, в которые гостям предложили вложить пожертвования на лечение детей. Ключевой темой мероприятия стала борьба с абортами, организаторы обращали внимание на то, что смертность в Украине существенно превышает рождаемость; было отдельно указано и на то, что Украина сейчас в ТОП-30 «стареющих» стран, т.е. в числе государств, где количество пожилых людей достаточно высокое. На мероприятии присутствовала и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун

В завтраке приняли участие также и ряд заграничных гостей: парламентарии США, представители духовного совета Белого дома, ведущие политики стран ЕС и т.д. В частности, на Молитвенном завтраке присутствовал конгресмен США от штата Мичиган Тим Уолберг, глава делегации Духовного совета Белого дома Джеймс Гарлоу, советник президента Рональда Рейгана Марк Нутл и т.д.

Традиции молитвенных завтраков уже 60 лет. Они регулярно проходят в США, странах ЕС, а с 2009-го года «Национальные молитвенные завтраки» проходят и в Украине. Восьмой Национальный молитвенный завтрак, прошедший в этом году, по заявлению организаторов, стал самым большим в Европе

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АВТОР:

Игорь Рец

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