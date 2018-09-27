Молчание убивает: На акцию под АП собрались около 500 активистов (ФОТО)

Около 500 активистов пикетируют Администрацию президента в том числе присутствуют представители националистических движений

На экране у Администрации президента показали видеозапись с пострадавшей в результате кислотной атаки херсонской активисткой Екатериной Гандзюк и фотографии других пострадавших общественных деятелей, передает «ДС» со ссылкой на LB.ua.

Также на асфальтное покрытие на Банковой нанесли надписи Молчание убивает с изображением президента Петра Порошенко.

Напомним, на Банковой проходит акция против нападений на активистов.

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