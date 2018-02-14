Могут ли пенсии быть выше? Как заставить экономику двигаться вверх

Когда жизнь становится лучше и веселей? Когда растёт экономика. А как заставить эти показатели двигаться вверх, да ещё и в отдельно взятом регионе?

Ситуация в экономике – тема самых острых дискуссий. В Челябинской области темпы роста по сравнению со многими соседними регионами выглядят достаточно скромно. Как повлиять на них? Об этом мы беседуем с депутатом ЗСО области, руководителем челябинского регионального отделения «Партии Роста» Валиханом Тургумбаевым.

Как зарабатывать больше?

— Лидер вашей партии Борис Титов однажды сказал, что «сначала — экономика». Но для многих россиян первостепенными проблемами являются низкие зарплаты и пенсии, неудовлетворительное состояние здравоохранения и образования. Разве не эти вопросы должны быть самыми важными?

— Здесь нет никакого противоречия. Чтобы развивать медицину, образование, науку, нужны деньги. А они появляются только за счёт экономики. И чем более динамично развивается экономика, тем больше у государства средств на решение самых различных задач – это очевидно. Пока не поднимем экономику, о кардинальном решении социально значимых проблем можно только мечтать.

К сожалению, о динамичном развитии российской экономики сейчас говорить не приходится. Движения вперёд, по сути, нет. За 20 лет наша экономика выросла всего на 13%, а мировая экономика в среднем на 48%. Страны БРИКС за этот же период показали рост в 140%! Если брать не абсолютные, а относительные показатели, то страны БРИКС по темпам роста обгоняют нас в десятки раз. По той простой причине, что применяют другие принципы управления.

— Звучат мнения, что Россия зато достигла некоей стабильности в экономике. Разве это не так?

— А зачем нам стабильность ради стабильности? Если бы мы были на уровне развитых стран, то такое положение можно было бы стабилизировать. Но у нас огромное количество проблем – получается, их надо оставить в том виде, как они есть сейчас?

Возьмём, к примеру, малый и средний бизнес. Он сейчас в кризисе – в любом регионе России, включая Челябинскую область. Исключений нет. Нет условий для нормального финансирования, тяжелая административная и бюрократическая нагрузка. У нас в регионе уверенно чувствует себя лишь металлургический сектор, строительная отрасль в загоне, машиностроение стагнирует. Но, повторю, в других регионах положение не лучше. Среди развивающихся стран (а мы, к сожалению, относимся именно к этой категории) у нас самая малая доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса, а от США по этому показателю мы отстаём в 3-4 раза.

— Могут ли изменить ситуацию в этой сфере местные власти или речь идёт об универсальных принципах, которые можно поменять лишь на федеральном уровне?

— Принципиальных моментов несколько. Во-первых, это финансово-кредитная политика. Тут, конечно, решающее слово за федеральными властями. Они должны обеспечить доступность средств, кредитов на реализацию новых проектов, расширение производства. Во-вторых, это тарифная политика. Здесь региональные власти могут повлиять на ситуацию, учитывая, что тарифы на энергетические ресурсы у нас одни из самых высоких. Третий момент — налоговая политика. Здесь нужны комплексные решения как на уровне федерации, так и на уровне региона. Величина местных налогов у нас выше, чем у других регионов.

Кстати, транспортный налог у нас один из самых высоких в стране. В Свердловской области, которая по сравнению с нами добилась более высоких темпов развития и где население более зажиточное, чем у нас, применяют к базовой ставке коэффициент 5, а в Челябинской области — 10! Поясню, что федеральный центр позволяет регионам использовать коэффициенты от 1 до 10. У нас, получается, налог максимально высокий, хотя экономическая ситуация не блестящая, а люди живут беднее, чем, к примеру, в Свердловской и Тюменской областях! Где-то на Кавказе и вовсе решили ограничиться коэффициентом 1, то есть минимальным.

Метод кнута или пряник?

— Нынешнего роста экономики в полтора процента недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию в стране?

— Разумеется, нет. Если показатели нашей экономики в разы меньше показателей экономики США и других развитых стран, о какой конкуренции может идти речь? Весь бюджет России сравним с бюджетом министерства здравоохранения США — это же позор! Без развития производства нельзя будет изменить это соотношение. Сегодня стране предлагают две кардинально отличные друг от друга стратегии развития. Одна из них, так называемая кудринская стратегия заключается, если упрощённо, в том, что пусть всё плохонько, но зато стабильно. Другая стратегия говорит о том, что надо двигаться вперёд. Динамичное развитие означает новые рабочие места, новые налоговые поступления. Чтобы на местах у инициативных людей, предприятий были все возможности для расширения производства.

— Считаете, что время уже уходит? Многие эксперты посчитали тревожным признаком, что, к примеру, Илон Маск запустил сверхтяжёлые ракеты-носители, тогда как в нашей космической отрасли дела не блестящи…

— При том, что у Маска работает несколько сотен человек, а в нашем КБ Хруничева, запускающего протоны, более 45 тысяч. И где КПД выше? Не спорю, у нас есть достижения и в ракетно-космической отрасли, и в других, но ни коим образом нельзя заниматься самоуспокоением. По темпам развития экономики мы отстаём в 10 раз от ведущих держав, но если не предпринять серьёзных мер, скоро разрыв будет 100%.

Как можно конкурировать с Европой, если там кредит реально получить под 1,5-2%, тогда как у нас под 15-18%? В Китае и вовсе есть примеры кредита под 1%, да ещё вам предоставляют мощности на безвозмездной основе. А если предприятие выходит на экспорт, государство и вовсе субсидирует часть кредитных выплат. Индия уже впереди нас, а скоро нас обгонят и Аргентина с Бразилией. Если не изменить нынешние темпы роста, мы будем, вероятно, жить в разы хуже, чем Казахстан и точно хуже, чем Турция. Хотим мы такого будущего? Ответ, думаю, однозначен.

Что делать с пенсионной реформой?

— У нас такое не редкость, что и пенсионеры вынуждены работать, чтобы свести концы с концами. Увеличить пенсионный возраст – это выход?

— Я к этому отношусь резко отрицательно. Пенсионная реформа, точнее её плачевные результаты – это одна из тех болевых точек. Пенсии в Европе колеблются в районе тысячи евро. Все европейские курорты забиты отдыхающими пенсионерами. К сожалению, наши пенсионеры не могут себе это позволить. А они тоже должны отдыхать, пользоваться достойной пенсией, чтобы не было необходимости работать и конкурировать с молодыми за заработки. Говорят, что для достойных пенсий нет средств. Единственная возможность для пополнения пенсий — это увеличение эффективных рабочих мест с достойной зарплатой и соответственно с высокими отчислениями в фонды. Эти вещи неразрывно связаны между собой.

— А что тогда нужно делать с налоговой системой?

— Нужно, чтобы налогоплательщиков было больше, а сами налоги — ниже. При карательном подходе к налогообложению какой стимул предприятиям развиваться? По пути снижения налогов шли все ведущие экономические державы — от США до Китая. Кстати, на пополнение Пенсионного фонда можно направить часть средств от подоходных налогов в случае применения прогрессивной шкалы налогообложения. Не должны все платить одинаково. Богатые должны платить больше.

— Предприниматели жалуются на административные барьеры и рост тарифов, они уходят в тень…

— С мест поступают предложения о гуманизации Уголовного кодекса в экономической сфере. Ведь по экономическим статьям у нас больше преследуется людей, чем где-то ещё в мире. А это потеря рабочих мест, налогов. В большинстве случаев дела разваливаются, но к тому времени и предприятия разваливаются тоже, вот в чём беда. Безусловно, надо снижать административные барьеры и тарифы. И переходить от сырьевой к современной экономике. Работа продолжается. Уже давно пришло время двигаться вперёд, а не оставаться на месте. Рост — это нормальное состояние любого общества и страны.

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