Могерини: Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией

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Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
«Мы ожидаем принятия законопроекта о создании независимого и эффективного Высшего антикоррупционного суда, в результате чего он полностью будет соответствовать рекомендациям Венецианской комиссии», — сказала она.
По словам Могерини, еще один важный шаг – «убедиться, что декларации активов высокопоставленных официальных лиц и общественных деятелей действительно анализируются».
Она добавила, что в ЕС «также ожидают реформу системы электронных деклараций, чтобы она позволила гражданскому обществу и общественным организациям выполнять свою работу».
Напомним, визит Федерики Могерини в Украину начнется завтра, 12 марта. В ходе визита она встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также представит новую информационную кампанию «Продвигаясь вместе вперед».
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