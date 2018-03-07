Могерини 11-12 марта посетит Украину

Высокий представитель ЕС встретится с Порошенко, Гройсманом, Климкиным, Чернышом.

Федерика Могеріні / REUTERS

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини 11-12 марта посетит Украину с рабочим визитом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕС.

Предусмотрено, что Могерини встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.

«Визит осуществляется в важный момент для проведения ключевых реформ, связанных с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, и будет возможностью подтвердить долговременную приверженность Европейского Союза украинскому народу и его стремлению строить сильную Украины», — говорится в сообщении.

Читайте такжеЕврокомиссия готова к посредничеству между Украиной и РФ в газовом споре

Кроме того, Могерини встретится с председателем Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ Эртурулом Апаканом, специальным представителем ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартином Сaйдиком и главой Представительства Международного комитета Красного Креста в Украине Аленом Эшлиманном.

Также Могерини встретится со студентами Национального университета им. Тараса Шевченка, представителями общественных организаций, сотрудниками Консультативной миссии Европейского Союза и Представительства Европейского Союза в Украине.

Визит состоится за несколько дней до четвертой годовщины аннексии Российской Федерацией Крыма и Севастополя, которую Евросоюз не признает и продолжает полностью поддерживать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник