Модернизация ТОО «АтырауНефтеМаш» прошла успешно

Стоимость проекта составила 15,2 млрд тенге.

Казахстанский машиностроительный гигант – ТОО «АтырауНефтеМаш» стал еще современнее, производительнее и технологичнее. Сегодня в городе Атырау состоялся запуск модернизированного завода, развить и улучшить производство которого удалось благодаря финансированию со стороны АО «Банк Развития Казахстана» (БРК, «дочка» Холдинга «Байтерек»).

В торжественной церемонии приняли участие первые лица региона, представители местной администрации, а также акционер Группы компании ТОО «ANACO», в состав которой входит ТОО «АтырауНефтеМаш», Сагат Тугельбаев и управляющий Директор БРК Адиль Исмагамбетов.

Благодаря реализации проекта по развитию завода удалось не только модернизировать существующие производственные площадки, но и построить новые. Так, к примеру, на церемонии презентовали передовой цех грейтинга и горячего цинкования, аналогов которому нет в Западно-Казахстанском регионе. Он максимально автоматизирован и оснащен европейским и американским оборудованием, гарантирующим высокое качество. Стоит отметить, новый цех позволит выпускать оборудование из горячеоцинкованой стали. Конструкции из такого материала обладают высокой пожаробезопасностью, так как покрываются антикоррозийной защитой, предотвращающей горение металла. Это позволяет значительно увеличить срок службы выпускаемого оборудования. По словам представителей завода, уже сейчас ощущается положительный рост производительности, ведь такие изменения позволили расширить линейку выпускаемых товаров, которые теперь соответствуют международным стандартам качества. К слову о качестве, за ним на заводе следят особенно пристально. В рамках модернизации предприятия удалось обновить собственную испытательно-механическую, а также с нуля построить химическую лабораторию.

Более того, обновлены станции сборки и сварки секций, которые теперь оснащены высокотехнологичным финским оборудованием, позволяющим производить уникальные изделия в самые кратчайшие сроки. Например, сплиттеры диаметром до 12 метров, весом около 1500 тонн и длиной 120 метров. Для сравнения, если раньше на производство подобной продукции тратилось около полугода с привлечением 150 работников/час, то сейчас на это уходит не более чем 1,5 месяца и 20 специалистов/час.

Как отмечают представители ТОО «АтырауНефтеМаш», запуск модернизированного производства расширяет границы сотрудничества и открывает новые рынки сбыта. Уже сейчас у предприятия имеются ключевые потребители, заинтересованные в увеличении объемов производства – это промышленные предприятия Атырауской, Западно- Казахстанской, Мангистауской области, компании как ТШО, NCOC, KPO, KPI и CNCEC.

— Завод «АтырауНефтеМаш» — клиентоориентированное предприятие, мы следим за современными требованиями рынка и стараемся следовать им, постоянно повышая качество и эффективность работы, меняем направленность производства, одним словом обеспечиваем спрос предложением. Отрадно, что государственные институты развития, такие как БРК, понимают всю важность нашего дела для экономики Казахстана. Благодаря нашему совместному проекту удалось повысить уровень казахстанского содержания при изготовлении сложного высококачественного оборудования нефтегазовой отрасли Республики», — подчеркнул генеральный Директор ТОО «АтырауНефтеМаш» Александр Донсков.

Стоимость проекта составила 15,2 млрд тенге, по линии Банка Развития на модернизацию завода выделили 9,5 млрд тенге со сроком займа — 14 лет. Проект профинансирован в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Собственное участие ТОО «АтырауНефтеМаш» — 5,8 млрд тенге, примечательно, что средства сформированы из чистой прибыли материнской компании ТОО «ANACO», что является показателем заинтересованности инвесторов в развитии экономики Казахстана. Основную сумму заемных средств направили на строительство современных сборочно-монтажного, вспомогательного, покрасочного цехов, а также цеха грейтинга и решетчатых настилов, строительство гаража, административно-бытового корпуса, химической лаборатории, а также обновление испытательно-механической лаборатории. Тем не менее, важно подчеркнуть, что немаловажную роль в полном комплексе мероприятий по модернизации предприятия играет и обучение персонала, так как ТОО «АтырауНефтеМаш» — завод, славящийся особым отношением к собственной команде работников. Все 350 сотрудников завода имеют уникальную возможность повышать квалификацию в максимально комфортных условиях – тут имеется собственная школа сварщиков, площадью 936 кв. метров с необходимым для обучения и проведения аттестации оснащением.

— При рассмотрении проектов на финансирование, в БРК особую роль уделяют социальной составляющей. Для нас немаловажно, сколько местных жителей получат возможность трудоустройства в комфортных условиях. Более того, мы всегда поддерживаем стремление отечественных предприятий модернизировать производство, ведь мировая экономика не стоит на месте, появляются новые технологии, требующие пересмотра действующих производств, внедрения новых передовых систем управления качеством продукции и т.д. Считаем, что сегодняшний запуск обновленного ТОО «АтырауНефтеМаш» даст положительный импульс всему региону, — отметил управляющий Директор БРК Адиль Исмагамбетов.

Напомним, ТОО «АтырауНефтеМаш» — лидер в производстве оборудования для нефтегазовой, нефтехимической, горнорудной и энергетической отраслей не только в Республике Казахстан, но и за ее пределами. Машиностроительный завод выпускает широкий ассортимент продукции: сосуды под давлением, колонны, реакторы, теплообменники, печи для подогрева, металлоконструкции, резервуары для транспортировки и хранения нефтяных продуктов по стандартам ASME, API, DIN, ISO, GOST.

На фото слева направо: Александр Донсков, Сагат Тугельбаев, Адиль Исмагамбетов

АО «Банк Развития Казахстана» – национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

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