Мобильный оператор О! открыл IT-форум «КИТ-2019» и отметил лучших из лучших в сфере IT

Сегодня в Бишкеке проходит главное ИТ-событие осени – VII Кыргызстанский форум информационных технологий – «КИТ-2019», генеральным спонсором которого выступает лидер инноваций и крупнейший оператор Кыргызстана – Мобильный оператор О!

Собравшихся приветствовал Юрий Челбаков – директор по продуктам Мобильного оператора О!, отметив важность сегодняшнего события, пригласив всех на презентации инновационных продуктов компании: приложения O! Safe Kids и «Мой О!», которые пройдут в секциях «Кибербезопасность» и «Электронная коммерция».

Форум стартовал с приятного, лучшим из лучших были вручены премии. Новаторы и энтузиасты получили ценные фирменные подарки от генерального спонсора мероприятия.

Премию за «Лучший ИТ-сервис» получили государственные разработчики – группа государственных ИТ-компаний за их весомый вклад в цифровизацию страны, за внедрение информационных технологий в госсекторе, за создание системы электронного взаимодействия «Түндүк», за реализацию широкомасштабных инфраструктурных проектов («Безопасный город»), за развитие партнерства с бизнесом и улучшение жизни граждан страны за счет реализации инновационного проекта «Государство как платформа» (в результате чего кыргызстанцы могут сейчас заплатить налоги и получить другие услуги через приложение в своем телефоне). Отмечены государственные ИТ-компании «Инфосистема», «Центр электронного взаимодействия», «Инфоком», «АйТи Сервис».

Премия «Открытие года» была присуждена человеку, который на протяжении последних лет вносит неоценимый вклад в развитие ИТ будущего нашей страны, готовит чемпионов и победителей престижных олимпиад по информатике – учителю информатики из лицея им. Ч. Айтматова Кылычбеку Ураимову.

Третья премия «IT-персона» — одна их самых престижных в кыргызстанском ИТ-сообществе. Здесь важен персональный вклад в развитие отечественных информационных технологий. Сегодня её получил Мирбек Окенов, основатель и руководитель компании «Улут Софт». Мирбек в сфере разработки программного обеспечения с 2014 года, за это время компания реализовала множество необходимых для Кыргызстана ИТ-проектов в сфере туризма, авиации, масс медиа, финансов, безопасности. В этом числе и перевод 400 тысяч кыргызских фраз и терминов для компьютерного онлайн-переводчика Google Translate, и обновление сайта Правительства Кыргызской Республики.

Но одно из знаковых достижений, послуживших для выбора в пользу сегодняшнего номинанта — озвучивание текста на кыргызском языке с использованием технологий машинного обучения. Это первый этап в создании полноценного искусственного интеллекта, который может воспроизводить речь на государственном языке.

Четвертая премия «Лучший социальный проект»

Лучшим социальным проектом в этом году экспертное жюри выбрало образовательный молодежный портал Bilesinbi.kg. Проект «Билесинби» представляет собой информационную площадку на кыргызском языке, действующую на базе сайта bilesinbi.kg и в социальных сетях, где подростки и молодежь могут задать вопросы через WhatsApp и соцсети на темы здоровья, психологии, правовой, финансовой и религиозной грамотности, образования. Миссия «Билесинби» — помощь в воспитании здоровой и уверенной в себе нации, имеющей понимание о своем здоровье, своих правах и владеющей навыками коммуникации с ближайшим окружением, разбирающуюся в технологиях и способной построить свою карьеру.

Форум сейчас в самом разгаре. Участие в нём принимает участие более двух тысяч человек – это ведущие эксперты IT-индустрии из России, Казахстана, Украины, Финляндии, США и Кыргызстана, а также представители местного ИТ-сообщества, студенты и преподаватели. Прямо сейчас идёт выставка стартапов, а участники форума знакомятся с новейшими IT-разработками.

На сайте kit2019.gipi.kg вы найдете подробную информацию обо всех спикерах и программу мероприятия.

Организаторы форума: общественный фонд «Гражданская инициатива интернет-политики», Государственный комитет информационных технологий и связи (ГКИТиС), Министерство образования и Парк высоких технологий. Генеральные партнеры форума: проект ГКИТиС «Digital CASA-Кыргызская Республика» и КТУ «Манас». Генеральные спонсоры форума: Мобильный оператор О! и «Лаборатория Касперского».

«КИТ-2019» проходит под эгидой стратегической концепции «Санарип Кыргызстан 2019-2023».





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