Многосторонность – важное согласованное внешнеполитическое решение Китая и Литвы — новости политики

В эти дни в мире свирепствует крупнейшая пандемия столетия, принося с собой невиданные колоссальные перемены. Мировая экономика переживает глубокий спад, усиливается протекционизм, заметно повреждены многосторонние механизмы содействия развитию. Некоторые страны и политики всё ещё пытаются раздуть огонь «новой холодной войны».

Мир поставлен перед необходимостью выбора между сотрудничеством и конфронтацией, диалогом и разобщённостью, открытостью и закрытостью. В этот исторический, критический для судьбы человечества момент президент Китая Си Цзиньпин на проходившей 25 января в рамках Всемирного экономического форума онлайн-встрече «Давосская повестка дня» выступил с речью «Пусть факел мультилатерализма осветит путь к будущему человечества», в которой практическую поддержку многосторонности и строительство сообщества единой судьбы человечества определил как путь решения возникших проблем.

Суть мультилатерализма, или многосторонности, состоит в том, что решение международных дел осуществляется по общему согласию, достигнутому в результате проводящихся по определённым правилам консультаций, а не по приказу одной или нескольких стран. Устав ООН – это основополагающие и общепризнанные нормы, регулирующие отношения между государствами. Без международного права и международных правил, которые формирует и признаёт мировое сообщество, мир может вернуться к «закону джунглей». Последствия этого стали бы губительными для человечества. Если мы не хотим отступать от принципов многосторонности в XXI веке, мы должны развивать её традиции, видеть новые перспективы и смотреть в будущее. Нужно не только помнить об основных ценностях многосторонности и придерживаться её принципов, но и приспосабливаться к изменениям международной модели и реагировать на глобальные вызовы. Мы должны реформировать и совершенствовать систему глобального управления на основе соглашения, достигнутого в результате широких консультаций. Президент Си Цзиньпин представил несколько предложений по этому вопросу.

Было бы правильно в основу своих действий положить видение сообщества, объединённого концепцией единого будущего человечества. Мы должны придерживаться общих для всех ценностей, таких как мир, развитие, честность, справедливость, свобода и демократия, отказаться от предвзятых идеологических установок. Механизмы, принципы и политика сотрудничества должны быть максимально открытыми и всеобъемлющими, но при этом нам нужно беречь мир и стабильность на планете. Мы должны строить открытую глобальную экономику, беречь систему международной торговли, избегать дискриминационных стандартов, правил и систем и устранить препятствия на пути торгового, инвестиционного и технологического обмена. Нужно добиваться более слаженной координации макроэкономической политики и сохранения стабильности и открытости глобальных производственных и сбытовых процессов. Мы должны обеспечить чёткую работу мировой финансовой системы, ускорить структурные реформы, повышать общий мировой спрос, добиваясь более высокого качества и большей устойчивости глобального экономического развития.

Мы должны решительно отстаивать международные принципы правового государства и международную систему, центром которой является ООН, а также мировой порядок, основанный на принципах международного права. Следует обеспечить авторитет и эффективность многосторонних организаций, являющихся платформами для реализации мультилатеральных принципов и основой многосторонней структуры. Мы должны настоятельно требовать осуществления координирования и регулирования межгосударственных отношений посредством соответствующих институтов и правил. Нужно противостоять издевательствам сильных над слабыми. Решения не должны приниматься только за счёт игры мускулами или размахивания кулаками. Многосторонность не должна использоваться в качестве предлога для односторонности. Принципы нужно защитить, а установленные правила сделать обязательными для всех. «Факультативная многосторонность» – это не наш выбор.

Нужно отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и «игры с нулевой суммой», придерживаться принципов взаимного уважения и понимания, посредством стратегической коммуникации укреплять взаимное политическое доверие. Мы должны придерживаться концепции взаимовыгодного сотрудничества, отвергнуть узкую и корыстную политику наживы за чужой счёт и прекратить практику присваивания преимуществ развития. Всем странам должны быть гарантированы равные права на развитие, ведущее к всеобщему процветанию. Мы должны высказаться за честную конкуренцию – соревноваться между собой в мастерстве, как на гоночной трассе, а не наносить друг другу удары, как на ринге.

Мы должны всесторонне исполнить роль Всемирной организации здравоохранения и строить глобальное сообщество здоровья для всех. Мы должны ускорить реформирование Всемирной торговой организации и международной финансово-денежной системы таким образом, который стимулировал бы рост мировой экономики и защитил интересы и права на развитие развивающихся стран. Изучая и формулируя правила глобального цифрового управления, мы должны придерживаться ориентированной на людей и основанной на фактах политики. Необходимо реализовать Парижское соглашение, направленное на решение проблем, связанных с изменением климата, и стимулировать экологическое развитие. Мы должны неизменно отдавать предпочтение развитию, реализовать повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 г. и обеспечить возможность странам, особенно развивающимся, делиться приносимой глобальным развитием пользой.

Китай и Европа, в том числе и Литва, являются активными пропагандистами и непоколебимыми защитниками многосторонности. Я заметил, что президент Гитанас Науседа подчеркнул, насколько важно соблюдать принципы многосторонности и придерживаться международных правил и порядка, и во время состоявшейся 25 января ежегодной встречи с послами иностранных государств в Литве выразил свою чёткую позицию относительно развития многостороннего подхода. Китай и Европа, в том числе и Литва, столкнувшиеся с новой пандемией коронавируса, твёрдо поддерживают ведущую роль Всемирной организации здравоохранения в координации глобального ответа на её вызовы и вносят весомый вклад в мировую борьбу с ней. В условиях изменения климата Китай и Европа, в том числе и Литва, активно взяли на себя международную ответственность, поставили долговременную цель по достижению углеродной нейтральности и обязались наладить экологическое партнёрство Китая и ЕС. Столкнувшись с серьёзной проблемой возрождения экономики после пандемии, Китай и ЕС закончили переговоры по соглашению об инвестиционном сотрудничестве, направленном на стимулирование мировой торговли, либерализацию инвестиций, создание более благоприятного делового климата и укрепление веры международного сообщества в экономическую глобализацию и свободную торговлю. Два ведущих мировых рынка – Европа и Китай – делают решительные шаги по пути построения мировой экономики открытого типа.

Многосторонность – важное согласованное внешнеполитическое решение Китая и Литвы, оно должно быть направлено на укрепление единства и сотрудничества, а не служить групповым интересам. Многосторонность должна перешагнуть через различия систем, а не проводить идеологические разделительные линии. Многосторонность – это равенство, открытость и инклюзивность. Ни одна страна не должна навязывать другим свои ценности и общественное устройство в угоду собственным интересам и мнению. Вследствие различий истории, культуры, политической системы и этапов развития между Китаем и Литвой неизбежно возникнут разногласия по некоторым вопросам. Как нет в мире совершенно одинаковых листьев деревьев, так нет и абсолютно идентичных историй, культур или общественных систем. Исторические, культурные и социальные различия являются характерными признаками человеческой цивилизации и будут существовать гораздо дольше, чем мы можем себе представить. Каждая страна уникальна по своей истории, культуре и общественной системе, и ни одна не похожа на другую. Лучшими критериями оценки здесь являются ответы на вопросы, соответствуют ли история, культура, общественное устройство страны конкретной сложившейся в ней ситуации, пользуются ли поддержкой людей, помогают ли обеспечить политическую стабильность, общественный прогресс и повышение качества жизни каждого человека.

2021 год знаменует 30-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Литвой. Развитие китайско-литовских отношений в последние 30 лет убедительно свидетельствуют о том, что различия истории, культуры, общественной системы не являются поводом для антагонизма или конфронтации. Пока мы уважаем и считаем друг друга равными, китайско-литовские отношения могут перешагнуть через разногласия и различия, продвигаться вперёд в правильном направлении, добиваться взаимной выгоды и достижений, приносить пользу обеим странам и народам и дать положительный энергетический импульс развитию и прогрессу человеческой цивилизации. Перед лицом глобальных вызовов и кризисов нашей важнейшей миссией является стимулирование и применение на практике принципов мультилатерализма, реформирование и совершенствование системы глобального управления, направленного на обеспечение открытого, сбалансированного, инклюзивного и устойчивого развития, а также стабильности и уверенности в завтрашнем дне в нашем беспокойном и меняющемся мире. Китай готов продолжать сотрудничество с Литвой в духе начавшихся 30 лет назад отношений, укрепляя взаимный обмен, обучение, стимулируя возрождение экономики. Пусть же факел мультилатерализма осветит наш путь вперёд и станет предвестником тёплой весны.





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