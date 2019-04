Многие китайские компании проявляют осторожность в сотрудничестве в связи с санкциями против РФ

Многие китайские компании проявляют осторожность в сотрудничестве в связи с санкциями против РФ — Песков



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что многие китайские экономические структуры проявляют осторожность в сотрудничестве в рамках проектов с РФ в связи с санкциями против России.

«Да, многие китайские банки и экономические структуры, они вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы, другие страны, потому что все-таки мы живём в век взаимозависимой экономики. Поэтому, конечно, осторожность достаточно часто проявляется со стороны китайских партнёров, но это не значит, что они являются сторонниками этих санкций», — сказал Д.Песков в интервью телеканалу «Россия 1» (ВГТРК). По его словам, «здесь просто нужно дать время, что называется, раскрутиться маховику». Д.Песков напомнил, что 10 лет назад вряд ли было возможно «помыслить, что объём товарооборота между двумя странами будет исчисляться сотней миллиардов долларов».

«Это, наверное, лучшим образом свидетельствует о том, что этот маховик раскручивается и поступательное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества даёт свои плоды, несмотря на то, что мировая экономика сейчас, наверное, чрезмерно заражена инфекцией вот этих вот односторонних рестрикций, которые употребляются в меркантильных целях и связаны с тем, чтобы незаконными с точки зрения международного права методами обеспечить преимущество для своей собственной экономики», — сказал Д.Песков.

Президент США Дональд Трамп, напомнил Д.Песков, рассказал, что по итогам первого квартала текущего года американская экономика выросла на 3,2%, и это «очень быстрый рост, огромные объёмы роста». «Но давайте все-таки признаем, что подобный рост стал возможен только благодаря такому «махровому» протекционизму и достаточно грубой защите прав США в ущерб другим странам», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.





Источник