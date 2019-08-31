Мнение: У Христа за пазухой: перспективы России в случае масштабного глобального экономического кризиса

Изучая многочисленные выкладки экономистов, оценивающие возможность и масштаб грядущего мирового экономического кризиса помимо неутешительного вывода, что экономическая ситуация в России неизбежно станет еще хуже, чем сейчас, вместе с тем, я обнаружил, что дела у нас обстоят не так уж и плохо.

Заклинания( а то и завывания) многочисленных экспертов о извечной неготовности нашей страны к каким бы то ни было грядущим испытаниям разбиваются о факты и цифры. Переиначив известную поговорку, в этой связи, могу заявить: кто осведомлен, тот вооружен.

Но сначала — главном. К чему надо готовиться и какой масштаб мирового кризиса на этот раз нас ожидает?

Известный своими пессимистическими прогнозами Михаил Хазин в последних своих экономических исследованиях пришел к выводу, что грядущая глобальная депрессия по своему размаху способна будет переплюнуть знаменитую Великую Депрессию 1929-1933 годов. Триггером, безусловно, и на этом мнения большинства экономистов сходятся, станет банкротство американской экономики. Мыльный пузырь, как бы долго он не существовал, и каким бы красивым не казался, рано или поздно обречен лопнуть. И тогда…

ВВП США упадет минимум на треть. Мировая экономика в целом, опять же, по самым оптимистическим подсчетам, минимум — на 20 процентов. Источник

И чем позже случится кризис, тем больше разрастется нынешний мыльный пузырь американских долгов, тем разрушительней будет будущий экономический шторм.

Что ожидает в этом случае Россию? Мнения экспертов настолько противоречивы, что мне ничего не оставалось, как разобраться в этом вопросе самому. И начал я с простого размышления: если, например, за кордоном все рухнуло, с чем мы останемся? Как обстоят дела с национальным богатством, с имеющимися в наличии финансово-экономическими ресурсами в настоящий момент?

Начнем с запасов: что имеем в загашнике?

По состоянию на 23 августа 2019 года золотовалютные резервы России составляют 527,797 млрд не дотягивая до исторического максимума 2008 года в 596,566 миллиарда долларов всего ничего. Причем растут они стремительно: всего за 23 дня августа они увеличились более чем на 8 миллиардов. Структура этих резервов непрерывно менялась на протяжении последних лет. Динамика этих процессов и ситуация на начало 2019 года таковы:

Объем монетарного золота в их составе, как мы видим, неуклонно растет и по состоянию на 1 апреля 2019 года достиг отметки 90 011 млн $, рост составил 43 922 млн $ (95,3 %). Это вызвано как стремлением ЦБ РФ увеличить долю золота в резервах государства, так и ростом цены на золото с 1000 $ в 2015 году до 1300$ в 2019. Доля монетарного золота в общем объёме резервов — 18,45%.

Валютные резервы составляют 397 792 81,55 млрд. долларов, в том числе 387 653 млрд. долл — в иностранной валюте(79,47%). Валютные резервы России состоят преимущественно из долларов США (22,6 %), евро (32,1 %) и юаней (14,4 %). В отличие от структуры резервных активов прочих стран валютный состав российских резервов включает заметно меньшую долю долларов США (мировой показатель составляет 61,7 %) и характеризуется более весомой ролью евро (в мире этот показатель 20,7 %) и юаня (в средне по миру 1,9 %), что обусловлено преобладанием европейских и азиатских партнеров в отечественной внешней торговле и желанием снизить зависимость экономики от доллара.

В целом структура золотовалютных резервов Российской Федерации не является полностью характерной для развивающегося государства, так как доля золота относительно велика и равна 18,5 %, хотя в среднем для развивающихся стран характерна доля золота в международных резервах не более 5 % . Главная причина такого отличия заключается в том, что Россия является одним из лидеров в области добычи золота.Источник

В целом, можно сделать вывод, что тенденции в накоплении ЗВР хорошие и структура их становится со временем все более оптимальной в контексте ожидающихся глобальных финансовых потрясений.

Теперь рассмотрим готовность нашей страны к грядущему кризису с точки зрения ресурсов и производственных мощностей.

Вот современная структура ВВП России с учетом динамики за последние годы:

Из всего произведенного на территории нашей страны внешнему миру по прежнему более всего интересны по-прежнему минеральные ресурсы. Поэтому вполне объяснима их доля в объеме нашего экспорта.

Казалось бы — печальная картина. Более того — доля минеральных продуктов в структуре экспорта в самое ближайшее время только увеличится. Россия к 2024 году втрое нарастит поставки за рубеж сжиженного природного газа, ожидает Минэкономразвития.Источник

Учитывая запуск уже к концу текущего года «Северного потока -2», «Турецкого потока» и «Силы Сибири» новости эти не вызывают удивления.

Но должны ли они, эти новости нас расстраивать и удручать?

Вовсе нет, если брать в расчет безрадостные перспективы мировой экономики. Конечно, когда в ВВП страны и в структуре ее экспорта значительную часть составляет продукция высокотехнологичных отраслей -это здорово и прекрасно.

Но когда и если произойдет глобальный эконимический колапс, что будет пользоваться наибольшим спросом?

Вспомним: что отечественные бабушки покупают впрок в первую очередь? Правильно: соль, спички, продукты. Топливное сырье и продовольствие будет главным предметом торга после обрушения мировой экономики. И как раз этого в России есть в достатке. Кстати, что касается продовольствия. В хозяйствах всех категорий в прошлом году было произведено сельхозпродукции на 5 трлн 119,756 млрд руб.Источник

В денежном выражении экспорт продукции российского АПК стабильно растет, превысив еще в 2015 году экспорт военной продукции. Источник

Ключевые статьи экспорта сельхозсырья и продовольствия из России в 2018 году: зерно(в основном это пшеница, ячмень и кукуруза), семена масличных культур, рыба и морепродукты, шоколад и прочие кондитерские изделия, Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, мясо(последнее направление активно развивается в последние годы).

По экспорту пшеницы Россия занимает 1-е место среди стран мира (39 млн т. в 2018 год). Последний раз такое случилось в 2016 году, когда Россия обогнала своего главного конкурента — США.

В последние пять лет объем ввозимого в Россию продовольствия и сельхозсырья в стоимостном выражении сократился с $43,3 млрд в 2013-м до $29,8 млрд в 2018 году, что составляет 12,4% от всего импорта. Источник

Очевидно, что Россия не только все в меньшей степени зависит от импорта продовольствия, но и постепенно превращается в одного из крупнейших игроков на мировом продовольственном рынке. Сыграет ли это существенную роль в том случае, если произойдет масштабный экономический кризис глобального масштаба? Бесспорно сыграет. Голодать мы явно не будем, да и на обмен, так скажем, есть что предложить.

Мы еще не упоминали мировую торговлю оружием, но здесь у нашей страны дела идут, что называется, на ура.

Несмотря на санкции, Россия уверенно занимает второе место в мире по производству и экспорту вооружений. По данным SIPRI, в 2014–2018 годах доля США на мировом рынке экспорта вооружений составляла 36%, России – 21%. На третьем месте с большим отрывом находится Франция, чей результат приближается к 7%.

Продажи российского оружия демонстрируют стабильный рост. По данным «Рособоронэкпорта» в 2015 году было поставлено вооружений и военной техники (ВВТ) на сумму 12,7 млрд долларов, в 2016 году объем экспорта составил порядка 13 млрд долларов, в 2017 году – 13,4 млрд долларов, а в 2018 году объем поставок достиг рекордных 13,7 млрд долларов. Тут также необходимо учитывать, что международный рынок ВТС крайне консервативен и растет примерно на 1-2% в год. Источник

Приближение неизбежного события — мирового обрушения рынков и, как следствие, увеличение риска глобальной войны всех против всех осознают власть имущие во всем мире. Спрос на вооружения резко возрос за последние годы и, как мы понимаем, России здесь есть что предложить.

Какой вывод мы можем с вами сделать из вышеприведенных сведений?

Лично мне видится, что Россия имеет все шансы, на сегодняшний день, не только остаться на плаву в грядущем экономическом катаклизме, уцелев как многонациональное государство в нынешних границах, но и стратегически выиграть в результате ослабления нынешних глобальных передовых игроков: в первую очередь, США и Европы. Залогом тому — растущая экономическая и военная мощь нашей страны. И, что немаловажно, время, в данном случае, работает на нас, что не скажешь о наших геополитических противниках.

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Источник: Конт

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