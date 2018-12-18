» МНЕНИЕ: Сколько потеряет экономика Украины из-за военного положения — www.reporter-nikopol.com

Александр ОХРИМЕНКО,

президент Украинского экономического центра, блогер

Все заявления украинской власти о том, что военное положение не влияет на инвестиционную привлекательность и инвестиции «хлынут» в Украину благодаря мудрой политике экономических реформ, выглядят, как скверный анекдот.

Есть железное правило, которое всегда используется в мировой экономике.

Если страна ввела военное положение, это значит, что из этой страны нужно «валить».

Поэтому не удивительно, что иностранные бизнесмены распродают украинские государственные облигации, акции украинских компаний, спешат перевести гривну в валюту и вывести за границу. Бессмысленно убеждать зарубежных инвесторов инвестировать деньги в страну, где бардак и где власть ради своих прихотей вводит военное положение, чтобы затеять политические интриги.

Самое обидное в этой ситуации то, что 2018 год оказался одним из самых удачных годов после 2013-го. В 2014-2015 гг. экономика Украины пережила глубокий кризис, вызванный Майданом. С большим трудом в 2016–2017 гг. экономика Украины достигла стабильности и вышла из кризиса. И когда в 2018 г. начался рост экономики, казалось, что, наконец, экономика Украины избавилась от последствий Майдана. А теперь – новый удар и, скорее всего, уже в 2018 г. рост экономки будет на уровне 1,5–2%.

Развалить экономику большого ума не надо, куда сложнее создать нормальные условия для роста.

С этим в Украине проблема.

В этих условиях не стоит надеяться на нормальный рост зарплаты, на относительно стабильные цены, на ритмичный рост экономики.

Самое обидное, что даже когда военное положение закончится, бизнесу нужно будет полгода, чтобы прийти в себя. А там – выборы и очередной стресс. В результате, чтобы заниматься бизнесом и работой, бизнесу придется «петлять и выживать». А населению – набраться терпения и мудрости и пережить этот бред и бардак, чтобы потом правнукам рассказать, какая глупость эта власть, что получается в результате разного рода революций и революционных фантазий.

Если хотите уничтожить врага, нужно не глупые решения принимать, а реально помогать экономике страны расти и развиваться, тогда никакой враг не страшен.

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