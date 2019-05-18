Мнение: Глобальная торговля обваливается к депрессивным уровням

Глобальная торговля обваливается к депрессивным уровням

Поскольку торговая война между США и Китаем вновь обостряется, инвесторы снова бросают испуганные взгляды на снижение объемов мировой торговли, которые, как пишет сегодня Bloomberg, “угрожают воспрепятствовать долгожданному отскоку глобальной экономики и даже могут поставить под сомнение перспективы десятилетней экономической экспансии, если конфликт выйдет из-под контроля”.

“Как только появились слабые признаки того, что экономика начала восстанавливаться, торговая напряженность вновь обострилась, став серьезной угрозой для бизнес-цикла”, – заявил главный экономист Morgan Stanley Четан Ахья, подчеркнув “серьезное влияние на корпоративное доверие” со стороны тарифной войны.

Безусловно, еще до последнего раунда торговой войны глобальный экономический рост и мировая торговля уже чувствовали себя неважно, что было подтверждено вышедшей прошлой ночью мрачной статистикой из Китая, показавшей, что объем промышленного производства, розничные продажи и инвестиции в этой стране в апреле упали больше, чем прогнозировали экономисты.

Аналогичное ухудшение наблюдалось в США, где розничные продажи неожиданно снизились в апреле, а промышленное производство упало в третий раз за четыре месяца. Между тем, в Европе, несмотря на то, что экономика Германии вышла из стагнации, показав рост на 0,4% в первом квартале, “перспективы остаются хрупкими в условиях спада в секторе производства, который будет вновь поставлен под угрозу торговой войной”. В результате доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы неожиданно ослабло в этом месяце впервые с октября прошлого года.

Исследование Bloomberg Economics показало, что около 1% глобальной экономической активности находится под угрозой из-за объема товаров и услуг, которые торгуются между США и Китаем. Почти 4% китайской продукции экспортируется в США, и любой удар по производителям этой страны отразится на региональных цепочках поставок, в которые включены Тайвань и Южная Корея, находящиеся теперь в зоне риска.

Поставки в Китай из США более ограничены, хотя в них сосредоточено 5,1% сельскохозяйственного производства и 3,3% промышленных товаров Америки.

Опасения по поводу макроэкономики вновь опускаются к микроуровню. Так, на прошлой неделе акции гиганта по производству чипов Intel упали после того, как представители компании сообщили о “более осторожном видении года”, а итальянский производитель напитков Davide Campari-Milano SpA в этом месяце упомянул “неопределенную геополитическую ситуацию и макроэкономическую среду”. “В течение некоторого времени мировая экономика значительно замедлялась”, – сказал Джеймс Беван, директор по инвестициям CCLA Investment Management. “Люди просто должны выйти из спячки и посмотреть на данные по торговле”.

Но лучший способ визуализировать, насколько серьезна угроза глобальному торговому потоку и мировой экономике в целом, – это диаграмма, показывающая изменения объемов мировой торговли год к году, составленная с использованием торговой статистики МВФ Яном Люнгерном из BMO. Эта диаграмма показывает полнейший коллапс глобального экспорта в разбивке на три категории:

Экспорт в мир (самые слабые значения с 2009 года)

Экспорт в развитые экономики (также самые слабые значения с 2009 года)

Экспорт в Европейский Союз (значения близкие к низам 2009 года)

Короче говоря, еще даже до начала последнего раунда эскалации торговой войны глобальная торговля упала до уровней, которые в последний раз наблюдались во время глубин депрессии финансового кризиса. Можно только попытаться представить себе, что произойдет с глобальной торговлей после недавней эскалации американо-китайской торговой войны …

Комментируя приведенную выше диаграмму, Люнгерн пишет, что “в то время, как оценки негативных последствий возобновившейся торговой войны начинают отражать растущие опасения инвесторов на различных рынках, мы поражены масштабами падения экспорта”.

https://finview.ru/2019/05/16/globalnaya-torgovlya-obvalivaetsya-k-depressivnym-urovnyam/?fbclid=IwAR0TikHL45ZZCB6WZ-54asfgnCBlGRhht2zvS9e_JBdbCHGXA9uv7Rc24DE — цинк

https://www.zerohedge.com/news/2019-05-15/global-trade-collapsing-depression-levels — оригинал на английском языке

Для карикатуристов происходящее является настоящей золотой жилой, которая еще долго будет эксплуатировать тему торговой войны.

Источник: Colonel Cassad

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