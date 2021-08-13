Мнение: Экспорт зерна поддержит стабильность курса гривни

Доходы от экспорта агропродукции являются важной составляющей поступления валюты для национальной экономики. В определенной степени они влияют и на курс гривны, однако это влияние не стоит преувеличивать.

Такое мнение в комментарии для AgroPortal.ua высказал заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николая Пугачев.

По его словам, есть много других факторов, вызывающих изменения валютного курса.

В первую очередь, имеет значение социально-политическая ситуация в стране и отсутствие предпосылок для резких изменений международного положения государства или внутреннего устройства. Кроме того, на курс гривни влияют объемы иностранных инвестиций, поступающих в Украину, денежных переводов из-за рубежа заробитчан и т.п.

«Следует учитывать и другие системные факторы, такие как будущая ситуация с пандемией коронавируса в мире, успешность сотрудничества нашей страны с МВФ, общий платежный баланс», — говорит эксперт.

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Именно составляющей общего платежного баланса выступает внешняя торговля товарами. В данном контексте важно ее сальдо. В частности, для Украины сальдо внешней торговли товарами традиционно является негативным, несмотря на значительное преобладание нашего агропродовольственного экспорта над импортом.

«То есть, наши резиденты больше тратят валюты за рубежом, чем получают из-за пределов страны», — объясняет Николай Пугачев.

По его словам, продукция АПК уже много лет занимает центральное место в экспорте товаров. Например, в 2020 г. ее доля составила от общей стоимости 45%, а по итогам первого полугодия 2021 г. — 36%.

В то же время, в структуре агропродовольственного экспорта зерновые культуры выступают ключевой товарной группой. В прошлом году они заняли более 42% его стоимостных объемов.

За январь-июнь 2021 г. Украина экспортировала аграрной продукции на $10,8 млрд, в том числе зерна — на $4,4 млрд (41%).

Николай Пугачев обращает внимание, что в первом полугодии 2021 г. гривна даже укрепилась по отношению к доллару — с 28,22 грн в январе до 27,24 грн в июне за единицу американской валюты. Благоприятной была и ценовая конъюнктура по зерновых на внешних рынках. Стоимость украинской пшеницы, ячменя и кукурузы возросла.

Однако с июля стартует новый сезон, то есть начало продаваться зерно урожая 2021 г., и цены на него будут формироваться уже с учетом актуальной глобальной конъюнктуры.

«Существующие прогнозы сходятся на том, что наша страна соберет очень хороший или даже рекордный урожай зерна, а цены в целом должны быть высокими. Поэтому зерновая отрасль в части, касающейся экспорта, будет поддерживать стабильность курса гривны насколько это возможно», — говорит эксперт.

С другой стороны, он отмечает, что колебания валютного курса тоже влияют на показатели экспорта и цены зерновых.

При девальвации гривни ситуация в целом благоприятна для экспортеров, ведь валютную выручку, даже при меньших объемах, они могут конвертировать в такую ??же или даже большую сумму отечественной валюты.

При росте курса гривни и стабильных ценах на мировых рынках наша продукция становится менее конкурентоспособной по цене, так как закупочные цены в гривне конвертируются в высшие экспортные в долларах.

«В таких случаях часто применяются соответствующие коррекции закупочных и экспортных цен с целью максимизации доходов от продаж зерна за границу», — подытожил Пугачев.

Наталья Рекуненко, AgroPortal.ua

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