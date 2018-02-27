Мнение: действия Израиля подтверждают факт – украинцев никто нигде не ждет

13:1927.02.2018

(обновлено: 13:20 27.02.2018)

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Украинцев начали массово депортировать из Израиля, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал ситуацию с украинскими трудовыми мигрантами за рубежом.

Власти Израиля начали массово высылать украинских граждан по ускоренной процедуре, сообщает издание «Вести».

Причиной изменения миграционной политики стало признание Украины безопасной для жизни страной. При этом жесткие меры коснулись не только беженцев. Отмечается, что раньше украинцы приезжали в еврейское государство под видом туристов и паломников и нелегально устраивались там на работу. Теперь же многих въезжающих «разворачивают» прямо на паспортном контроле.

За Петлюру ответите. Израиль закрывает для украинцев окно возможностей»Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР», – приводит издание слова израильского журналиста Игоря Ведерштайна.

Согласно данным Управления по делам населения и миграции, в 2017 году в Израиле находились около 70 тысяч нелегалов из стран бывшего СССР, среди них несколько десятков тысяч украинцев.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал ситуацию с украинскими трудовыми мигрантами за рубежом.

«На сегодняшний день большое число граждан Украины работают за рубежом, потому что они не могут найти достойное место работы на своей родине. Надо отметить, что и экономика Украины существенно зависит от тех денежных переводов, которые осуществляют украинские граждане, своим семьям. То есть большое количество иностранной валюты поступает на Украину благодаря украинским трудовым мигрантам. Однако мы наблюдаем тенденцию по всему миру: украинские трудовые мигранты абсолютно не защищены, в их отношении могут поступать, как угодно, отношение к украинцам в мире не самое лучшее. Очень часто украинцы работают за рубежом нелегально, поэтому рискуют быть депортированными в любой момент на свою родину. И ситуация с Израилем в очередной раз подтверждает тот факт, что украинцев никто нигде никогда не ждал», – сказал Иван Мезюхо.

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