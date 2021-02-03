Младшие братья Amazon. Инвестиции в онлайн-ритейл

Электронная коммерция достигла уровня 16,4% от мировых розничных продаж. Безусловно, доля онлайн-продаж в розничной торговле резко выросла из-за пандемии. Лидеры индустрии получили высокую прибыль. Однако пик роста еще не пройден.

Люди все больше привыкают к покупке товаров через интернет. Даже после снятия пандемийных ограничений большая доля клиентов уже не вернется к походам в магазин — быстрее и удобнее сделать заказ через мобильное приложение или сайт.

Потенциал роста рынка

Мировой объем электронной торговли в 2019 г. составлял $3,53 трлн. Согласно исследованиям Statista, в 2020–2023 гг. ожидается среднегодовой темп роста индустрии на 17% и достижение $6,54 трлн выручки.

Китай занимает первое место в индустрии Internet Retail и останется лидером до 2025 г. Торговые обороты начинают сдвигаться из США и Европы в Китай и Юго-Восточную Азию. Этому способствуют рост покупательной способности и проникновение интернета и мобильных устройств в удаленные азиатские регионы.

Читайте также: Скайнет уже здесь. Инвестиции в робототехнику

Мы сравнили 22 компании из отрасли Internet Retail по ожидаемому росту продаж, прибыли, насколько они переоценены или недооценены рынком в текущий момент.

Прогноз роста продаж за 2021–2022





Мультипликатор P/S

Посмотрим, насколько перегреты компании по показателю P/S — он отражает, сколько платит инвестор за 1$ выручки.

Оптимальные значение P/S=2 и менее имеют шесть компаний: Qurate Retail, Vipshop, JD.com, Overstock.com, CarParts.com, Wayfair.

Самые перегретые компании в отрасли: Fiverr, Pinduoduo, Jumia Technologies, MercadoLibre.





Прогноз увеличения прибыли в 2021

Первая десятка по увеличению прибыли: Pinduoduo, Chewy, Fiverr, ContextLogic, Carvana, Dada Nexus, CarParts.com, MercadoLibre, Wayfair, Farfetch.





Рассмотрим компании со следующими характеристиками: значение показателя P/S ≤7, ожидания прироста выручки или прибыли выше среднего по отрасли.

Amazon (AMZN) контролирует около 50% рынка электронной коммерции в США и внедряет инновации эффективнее и быстрее конкурентов. Помимо ритейла, компания является лидером на рынке облачных вычислений.

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $3830, что на 14% выше текущей цены. Капитализация $1,6 трлн.

JD.com (JD) — поставщик услуг для инфраструктуры электронной коммерции в Китае, может являться разумной альтернативой компании Alibaba для инвестиционного портфеля. Прогноз темпов выручки у JD — 46% за два года, что меньше 56% у Alibaba. Однако по показателю P/S=1,4 JD.com недооценена по сравнению с P/S=8,4 у Alibaba. Политическая неопределенность у BABA создает дополнительные риски, что нельзя сказать о JD, которые соблюдают правила и партнерство с действующей партией.

Компания предлагает широкий ассортимент товаров, от бытовой и компьютерной техники до косметики и спортивного снаряжения. JD.com предоставляет предпринимателям онлайн-платформу для продажи товаров, обработки транзакций, выставления счетов и маркетинга.

Капитализация $142 млрд.

Техническая картина указывает на потенциал роста 18%, до $112. Сценарий вступит в силу при закреплении цены на недельном графике выше $92.



Chewy (CHWY) является лидером на рынке товаров для домашних животных: корма, лакомства, лекарства, одежда, аксессуары. В ассортименте насчитывается около 60 000 позиций от 2000 брендов. Капитализация $42 млрд.

Техническая картина указывает на потенциал роста 35%. В отдельной статье мы делали разбор компании Chewy с торговым планом.

Dada Nexus (DADA) китайская компания занимается услугами доставки. За счет внедрения технологий анализа данных и искусственного интеллекта, предлагает клиентоориентированные цены и рекомендации по заказам. В составе инвесторов крупные имена — Walmart и JD. За счет их клиентской базы DADA имеет дополнительный источник увеличения продаж. Выручка выросла на 94% за III квартал 2020 г. по сравнению с 2019 г. Ожидается, что в 2021 г. компания предоставит положительный свободный денежный поток. Капитализация $10,4 млрд.

Акции интересны для долгосрочного инвестирования с целью роста на 41%, до $63. Локально акции подвержены коррекциям вместе с общим рынком. Торгуются на бирже Nasdaq.

Baozun (BZUN) является ведущим поставщиком IT-решений для электронной коммерции в Китае. С помощью интеграции облачных вычислений, больших данных и искусственного интеллекта улучшает эффективность работы магазинов, маркетинга, обслуживания клиентов, управления сетью поставок. В клиентском портфеле есть крупные китайские платформы: Tmall и JD.com. Капитализация $6,7 млрд.

Техническая картина на месячном графике указывает на потенциал роста 41%, до $59. Отменой сценария будет закрепление цены ниже уровня поддержки $29,6.



Wayfair (W) является крупным игроком электронной коммерции на рынке США и международной арене. Через онлайн-платформы Wayfair продает около 18 млн наименований, ориентированных на товары для дома: мебель, декор, сезонные товары. По данным на III квартал, объем выручки составляет $13 млрд. Ожидаемые темпы выручки чуть ниже среднего по рынку и составляют 15% в 2021 г. и 17% в 2022 г. Однако планируется увеличение прибыли на 47% в 2021 г., при показателе P/S = 2,2. Считаю компанию недооцененной, у нее еще есть потенциал для роста. Капитализация $28,3 млрд.

Техническая картина указывает на долгосрочные цели в области $390–415 (37–45%), если недельная свеча закроется выше отметки $280.

Читайте также: Индустрии будущего. Инвестиции в большие данные



БКС Мир инвестиций



Источник