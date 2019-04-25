«Мистер Туалет» — о том, как биомимикрия поможет бороться с бедностью

Джек Сим, или «Мистер Туалет», считает, что для того, чтобы повсеместно внедрить системный подход в борьбе с бедностью, нужно применять принципы биомимикрии (имитации технологических идей, обнаруженных в биологическом мире). Что это такое и почему нам стоит прислушаться к мнению человека с таким необычным прозвищем?

Предприниматель из Сингапура Джек Сим известен во всем мире под именем «Мистер Туалет». Он убежден, что цифровые технологии могут быть использованы для создания новых возможностей в странах с бедным населением, но для этого необходим комплексный подход с участием всех заинтересованных лиц.

Джек — основатель Всемирной туалетной организации, посвященной проблемам санитарии (Российское туалетное объединение является членом ВТО с 2001 г.). Туалетную ассоциацию Сингапура Джек основал в 1998-м — ее главными задачами стал контроль чистоты, качество уборки и стандарты постройки всем известных мест «общего пользования». Посыл Сима был услышан и горячо принят во всем мире: за заслуги по популяризации бизнеса естественных потребностей в 2001 году предприниматель получил награду Schwab Foundation, а потом присоединился к сообществу Ashoka Fellowship. В 2008-м журнал Time назвал Джека Сима «Героем окружающей среды» (Heroes of Environment).

Сим не опускает планку: не так давно он построил в Сингапуре организацию — Всемирный торговый центр для бедных BOP HUB — для того, чтобы координировать процессы по борьбе с бедностью. Джек начал масштабную работу по искоренению нищеты, и хочет, чтобы число в почти 4 миллиарда бедняков стремилось к нулю. Неудивительно, что к словам «Мистера Туалета» прислушиваются во всем мире. Он исследует проблему нехватки денег на системном уровне и периодически выступает в прессе с советами — как он видит будущее и что, на его взгляд, может помочь.

Вот что Сим рассказал в интервью английской газете Guardian — он считает, что для того, чтобы повсеместно внедрить системный подход в борьбе с бедностью, нужно применять принципы биомимикрии (имитации технологических идей, обнаруженных в биологическом мире).

***

Масштабы задач по устранению бедности для 3,7 миллиардов людей таковы, что ни одна организация в мире не в состоянии с этим справиться. Важно еще и то, что эти задачи представляют огромные рыночные возможности, поэтому работы хватит на всех. Технологии становятся всё доступней — от недорогих смартфонов, электронных платежей и до систем электронной коммерции, благодаря чему фермеры напрямую могут связываться с покупателями, не прибегая к услугам посредников. Следовательно, сокращаются расходы на проведение сделок и люди становятся более независимыми и самостоятельными.

Эти изменения влияют и на другие аспекты жизни: из-за разброса цен те же фермеры могут купить более качественные семена и начать выращивать отличный урожай, который можно продать по более высокой цене. Получив дополнительный доход, они готовы отправлять своих детей в школу, учить их на бесплатных онлайн-курсах (Moocs) или получить доступ к услугам электронного здравоохранения, когда врачи из города консультируют пациентов в удаленных деревнях по интернету. Пользы много: можно купить солнечные батареи и с их помощью качать воду из скважин, а затем фильтровать ее и создавать бизнес по продаже чистой питьевой воды.

Чем больше подобных операций будут совершать сами жители деревень, тем выше будет денежный оборот и уровень местного ВВП, а значит появятся рабочие места, у людей будет доступ к более качественным товарам и услугам (одежда, парикмахерские, косметические продукты, изделия ручной работы, микрострахование, туалеты и т. д.).

Как социальные предприниматели, мы можем способствовать такому росту и развитию. Сначала, однако, следует напомнить себе, что бедные люди не являются нашей собственностью. Они — не инструменты для нашего выживания и для нашей славы. Если мы искренне хотим поддержать их и помочь выбраться из нищеты, то должны объединить все свои силы. Также стоит привлечь иностранную помощь и убедить доноров вкладываться в экосистемный подход — вместо того, чтобы работать разрозненно или бессмысленно конкурировать друг с другом.

В том числе, для создания технологичных экосистем, адаптированных под малодоходный рынок, мы могли бы позаимствовать девять базовых принципов биомимикрии Джанин Бенюс.

Вот как я предлагаю перевести эти принципы в практические действия.

Природа живет солнцем

Технологии использования солнечной энергии могут применяться везде, где нет электрификации. Будет энергия — мы сможем поставить водяные насосы, обеспечить точечный полив растений, предоставить доступ к Wi-Fi, сделать освещение, охлаждение, развить систему обучения, электронного здравоохранения, электронных платежей и многое другое.

Природа использует ровно столько энергии, сколько ей нужно

Давайте повышать влияние, не повышая неэффективные расходы. Не нужно дублировать работу.

Природа подгоняет форму к функции

У технологии блокчейн есть потенциал избавить нас от бюрократии, которая подрывает любую функцию.

Природа всё перерабатывает

Перерабатывайте все проверенные идеи и не тратьте впустую возможности, копируя и подражая друг другу.

Природа поощряет взаимодействие

Взаимодействие помогает сделать миссию доставки дешевле, быстрее, лучше и проще. Те, кто находится за пределами экосистемы взаимодействия, могут оказаться неэффективными, что станет для них дополнительным стимулом присоединиться к экосистеме.

Природа полагается на разнообразие

И мы должны полагаться на разнообразие своих объединенных талантов.

Природа требует знания местной специфики

Децентрализация и демократизация распределения в местные сообщества без иерархической структуры затрат.

Природа ограничивает любые излишества изнутри

Не нужно тратить чрезмерно много времени на привлечение средств. Сконцентрируйтесь на том, чтобы привлечь своих коллег к более масштабному и быстрому распространению влияния, чтобы рост осуществлялся без неэффективных расходов.

Природа обладает силой ограничения

Делайте только то, что вы умеете делать хорошо и позвольте другим выполнять свою работу, взаимодействуя с вами.

***

Мы знаем, что существует уже более четырех тысяч проверенных социально-ориентированных бизнес-решений, которые мы могли бы повторить в своей деятельности. Технологии доступны для таких областей как агротехнология, энергетика, водоснабжение, канализация, электронные платежи, электронная коммерция, образовательные технологии, жилое строительство, электронное здравоохранение, финансовые технологии и политика «умного города». И это далеко не полный список.

Мы знаем, что многие компании очень хотят работать с населением, которое формирует «основание пирамиды». И также знаем, что ни у кого нет триллионов долларов, чтобы достичь всех 17-ти целей устойчивого развития ООН. Но если мы сможем направить значительную часть средств на инвестирование в социальный бизнес и объединиться с уже проверенными бизнес-моделями, то сможем подойти к проблеме более масштабно и быстро и с меньшими затратами, чем при использовании традиционных методов.

И немного о себе. В Сингапуре я построил дизайн-центр на 6 тысяч кв. м. с учетом принципа «основания пирамиды». Мы хотим, чтобы он стал Всемирным торговым центром для бедного населения и приглашаем всех заинтересованных к совместной разработке и созданию рабочих механизмов, чтобы эта модель стала воспроизводимой и открытой. Наша идея заключается в том, чтобы любой смог самостоятельно создать подобный центр в разных странах мира, несмотря на границы объединяя друг с другом социальный бизнес — чтобы приблизиться к общей цели: улучшить жизни тех, кому повезло меньше, чем нам с вами.

К этому и призываем.

Оригинал: theguardian.com. Перевод: Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь».

***

Публикацию комментирует Кира Янкелевич, член жюри Конкурса СОЛь-2019, исполнительный директор платформы социальных изменений todogood

Насколько, на ваш взгляд, призыв использовать в бизнесе принципы биомимикрии актуален для российских предпринимателей?

Принципы биомимикрии смогут быть востребованы и действенны в тот момент, когда государство даст возможность бизнес-сообществу развивать свой бизнес в условиях «совместного потребления» и поможет создать инфраструктуру для долгосрочных партнерств, поощряя это направление льготным налогообложением, льготным кредитованием и инвестициями. Процесс должен, безусловно, быть трехсторонним: со стороны государства, бизнес-сообщества и общества. Власть должна увидеть, что основные коммерческие игроки стремятся к прозрачному и системному взаимодействию, и это поддерживается со стороны всех стейкхолдеров. В таком случае эти принципы станут рабочим инструментом для развития экономики в России.

Что, на ваш взгляд, способно стимулировать формирование в России сферы инвестиций в устойчивое развитие?

Я полагаю, что очень важно изначально оценить цели и ресурсы организации/предпринимателя для того, чтобы эффективно вовлекать их в построение экосистемы. Очень важно популяризировать тему устойчивого развития как инструмент решения бизнес-задач компаний, позволяющий им увеличить свою целевую аудиторию и обеспечить себя как организацию устойчивым развитием в будущем.

Анализ проблем в регионах присутствия бизнеса и понимание, что решение социальных, экологических и других задач на территории будет содействовать процветанию организации и ее стабильному росту. Важно, чтобы и от государства, и от общества был сформирован запрос на социализацию бизнеса в целом, и тогда постепенно у инвесторов, которые хотят оставаться активными игроками в экономике страны, не останется другого пути, как повернуться лицом к обществу, а, следовательно, и к разработке системных решений, которые обеспечат достижение долговременных целей инвесторов и станут залогом их гармоничного взаимодействия в рамках выстроенной экосистемы.

Узнать больше о Конкурсе СОЛЬ: http://konkurssol.ru/

Источник