Миссия МВФ уехала из Украины без результата из-за Коломойского

Миссия Международного валютного фонда в пятницу, 22 ноября, завершила свою работу в Украине.

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает «Интерфакс-Украина». Как отмечается, миссия во главе с Роном ван Роденом посетила Украину в период с 14 по 22 ноября.

«Команда специалистов МВФ провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины. Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики», – заявил ван Роден по итогам визита.

По его словам, миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о мерах и реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ.

«Среди таких шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся в следующие недели», – подытожил представитель Фонда.

Как сообщается на сайте правительства, премьер Алексей Гончарук оценивает переговоры с миссией МВФ как конструктивные.

«Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев. Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве», – заявил он.

По словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста.

При этом Макарова на своей странице в Facebook опубликовала отчет МВФ и заявила, что «никакой зрады» в их отъезде нет.

Ранее издание НВ со ссылкой на два источника сообщило, что миссия Международного валютного фонда уехала из Украины без результатов. Отмечается, что главными вопросами МВФ к Украине остаются олигарх Игорь Коломойский и независимость НБУ.

По словам источника, любой компромисс с бывшими владельцами ПриватБанка неприемлем.

«Да, любой компромисс неприемлем, поскольку он подтвердит влияние Коломойского. А если он большой, то высок риск дефолта и отката реформ. А если так, то зачем такой стране давать деньги, если они с высокой вероятностью не вернут? Логично?» – сказал он.

Также миссия пожаловалась, что земельную реформу не принимают в том формате, как было обещано, а иностранцев к рынку не допустили.

МВФ уехал из Украины без результата

«МВФ понимает, что это еще хуже, чем мораторий, поскольку есть риск, что за бесценок земли могут быть скуплены всем известными лицами. Это не совсем рынок», – сказал собеседник издания.

Источник добавил, что миссию сильнее всего «зацепил обман» с рынком земли.

Новость дополняется…

Как писал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Источник