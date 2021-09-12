Миссия МВФ может прибыть уже до конца сентября — Минфин

Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован во время выступления на форуме YES Brainstorming заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10−12 дней, сообщает Укринформ.

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«В течение 10 дней, может, 12 дней мы направим миссию, которая будет работать над соглашением stand-by и в будущем поддерживать экономику Украины», — сказал он.

Он отметил, что целью программы МВФ является выравнивание Украины в экономическом развитии с соседними странами. Для этого нашей стране нужен больший рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции. «Мировая экономика будет расти на 6,5% и более, а Украина должна догнать такой рост», — сказал Рашкован.

Миссия будет работать в формате онлайн

Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет «виртуальной», то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.

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Однако, по его словам, сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемической ситуации в Украине.

Напомним

Ранее информацию о том, что фонд в начале октября 2021 года выделит Украине очередной транш в размере $700 млн, сообщил глава финансового комитета Данил Гетманцев.

Народный депутат отметил, что для этого Украина должна выполнить определенные условия, о которых договаривались с международными партнерами. Речь о внесении изменений в ряд законов — о Нацбанке, НАБУ, а также в проект бюджета на 2022.

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Гетманцев подчеркнул, что Украина соглашается только на те условия, которые соответствуют требованиям народа.

«Все то, что требуют от нас наши партнеры и с чем мы согласны должно соответствовать требованиям народа Украины. Если нет, то мы с этим не соглашаемся и это не реализуется», — отметил председатель финансового комитета.